Wien – Mehrere Organisationen wollen morgen in Österreich und Deutschland gegen die umstrittenen US-Handelspakte TTIP und CETA demonstrieren. In Österreich veranstaltet das „Bündnis TTIP stoppen“ Kundgebungen in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. Unterstützt werden die Proteste vom Österreichischen Gewerkschaftsbund. „Wie die Enquete im Parlament mit zahlreichen Experten deutlich gemacht hat, übersteigen die Gefahren und Risiken des Abkommens die prognostizierten Gewinne bei Weitem“, kritisiert das Bündnis. „TTIP und CETA gehen auf Kosten von Menschen, Natur und Umwelt und höhlen die Demokratie aus – sowohl in der EU als auch in den USA und Kanada.“ Auch in sieben deutschen Großstädten haben Kritiker der Handelsabkommen für Samtag zu Großdemos aufgerufen.

Seit 2013 verhandeln die EU und die USA über eine „Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft“ (TTIP). Durch eine stärkere Öffnung der Märkte auf beiden Seiten des Atlantiks erhoffen sich die Befürworter Wachstums- und Beschäftigungsimpulse. Umwelt- und Verbraucherschützer, Sozialverbände und Gewerkschaften befürchten dagegen eine Angleichung von Standards auf niedrigerem Niveau und kritisieren mangelnde Transparenz bei den Verhandlungen. Die TTIP-Gegner machen sich zudem für eine öffentliche Gerichtsbarkeit statt privater Schiedsgerichte stark. Als Blaupause für TTIP gilt das zwischen Europa und Kanada bereits fertig ausgehandelte und ebenfalls umstrittene Abkommen CETA („Comprehensive Economic and Trade Agreement“). Der Text muss noch unterzeichnet und vom EU-Parlament genehmigt werden.

Im Windschatten der beiden steht offenbar auch der Handelspakt TISA zwischen 23 Staaten vor dem Abschluss, wie die Süddeutsche Zeitung mit Verweis auf Wikileaks-Papiere berichtet. Bei diesem Pakt geht es um Dienstleistungen, also um Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Banken und IT. Firmen sollen demnach leichter ihre Dienste im Ausland anbieten können. Die Papiere sollen belegen, dass offenbar nur noch Detailfragen offen sind. (mas)