Wien – Die im CETA-Abkommen mit Kanada eingeräumten Investorenrechte könnten eine Flut an Klagen bringen, warnen die Autoren der Studie „Verkaufte Demokratie“. Letztendlich müssten dann die Steuerzahler für den entstandenen Schaden aufkommen, denn die von der EU-Kommission vorgelegten Reformen würden den Missbrauch des Systems durch Investoren und Schiedsgerichte nicht verhindern.

„Wir sollten von den Erfahrungen Kanadas lernen und nicht ein weiteres Investitionsschutzregime vereinbaren“, fordert Elisabeth Beer, CETA-Expertin in der EU-Abteilung der Arbeiterkammer Wien, am Montag in einer Presseaussendung. CETA gebe den Konzernen die Möglichkeit, das nationale Gerichtswesen zu umgehen und vor privaten Investitionsschiedsgerichten zu klagen. Zwischen stabilen Rechtsräumen wie der EU und Kanada bestehe aber keine Notwendigkeit, ein eigenes Rechtssystem zum Schutz ausländischer Investoren zu errichten, so Beer.

„Protektionismus für Konzernprofite“

„Die Klagerechte in CETA räumen Konzernen Eigentumsrechte ein, die weit über das hinausgehen, was in nationalen Verfassungen oder im Europarecht vorgesehen ist“, kritisiert Alexandra Strickner von Attac Österreich. Konzerne erhielten somit Privilegien, die sonst niemand in der Gesellschaft habe. Einziger Zweck sei es, Konzernen die Möglichkeit zu geben, sich gegen Regulierungen wie Umwelt- oder Gesundheitsgesetze abzuschotten. „Die Klagerechte sind somit nichts anderes als Protektionismus für Konzernprofite“, so Strickner.

Das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA zeige deutlich auf, was geschehen könne, wenn Industrieländer sich gegenseitig privilegierte Klagerechte für multinationale Konzerne einräumen: „Insgesamt 37 Mal wurde Kanada von US-amerikanischen Konzernen verklagt. In Summe musste das Land Entschädigungen in Höhe von umgerechnet knapp 153 Millionen Euro an ausländische Investoren bezahlen. Aber auch kanadische Konzerne haben erfolgreich über ihre Tochterfirmen in den USA das Sonderklagerecht eingesetzt“, heißt es.

„Klagswelle zu befürchten“

Punktuelle Verbesserungen am Investor-Streit-Verfahren selbst würden nichts am Grundprinzip des Investitionsschutzes ändern, der multinationalen Konzernen Sonderklagerechte einräume, kritisiert Beer. Diese würden sie dann in der Praxis auch nutzen, „womit eine regelrechte Klagswelle gegen die EU, ihre Mitgliedsstaaten und Kanada zu befürchten“ sei. Übrig blieben am Ende die Steuerzahler.

Eine weitere neue Studie zu CETA belegt laut Global 2000 einmal mehr die Aushöhlung der Umwelt- und Konsumentenschutzstandards. Die Studie „CETA lesen und verstehen“ wurde von der Brüsseler NGO CEO in Zusammenarbeit mit Friends of the Earth Europe und vielen weiteren Experten-Gruppen verfasst. „CETA ist nicht verbesserbar“, so Heidemarie Porstner von Global 2000 in einer Presseaussendung. (APA)