Brüssel, Luxemburg – Die EU-Kommission nimmt erneut die Steuerpolitik Luxemburgs unter die Lupe. Wie die Brüsseler Behörde am Montag mitteilte, geht es diesmal um möglicherweise ungerechtfertigte Steuervorteile für den internationalen Energiekonzern GDF Suez, der inzwischen als Engie firmiert.

Ein Vorverfahren lief bereits, nun leitet die Kommission nach eigenen Angaben eine tiefer gehende Untersuchung ein, ob Luxemburg mit seinen Steuerbescheiden für das Unternehmen 2008 gegen Beihilferegeln verstieß.

Die Steuerpolitik des kleinen EU-Staats war 2014 im sogenannten Luxleaks-Skandal in Verruf geraten. Die EU-Kommission hatte bereits unrechtmäßige Beihilfen an Fiat Chrysler in Luxemburg angeprangert. Dagegen zogen sowohl die Regierung des Landes als auch der Konzern vor Gericht.

Vorwürfe zu einem Youtube-Interview von Junckers

Die EU-Kommission hat indessen die Vorwürfe einer französischen Youtuberin zurückgewiesen, dass sie bei einem Interview mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Einfluss auf die Fragen genommen habe. „Ein klares, kategorisches Nein“, sagte EU-Kommissionssprecher Margaritis Schinas am Montag zu entsprechenden Vorwürfen.

Die französische Youtuberin Laetitia Birbes hatte zuvor erklärt, auf sie sei im Zuge des Juncker-Interviews Einfluss ausgeübt worden, dass ihre Karriere gefährdet wäre, wenn sie sich nicht zu Fragen von Lobbying und Steuervermeidung fernhalte. Dennoch hatte sie Juncker bei dem Interview gefragt: „Wenn man jemanden, der 18 Jahre in Europas größter Steueroase Finanzminister war, mit der Mission zum Kampf gegen Steuerflucht beauftragt, ist das nicht so, als ob man einen Bankräuber zum Polizeichef macht?“

Juncker habe es nicht nötig, Fragen abschwächen zu lassen, versicherte am Montag der EU-Kommissionssprecher. Es sei ärgerlich, dass die EU-Kommission mit solchen Vorwürfen konfrontiert werde. Außerdem müsse die EU-Kommission auch Möglichkeiten haben, sich in der Berichterstattung über solche Themen zu verteidigen. (APA, dpa, TT.com)