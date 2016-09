Wolfsburg – Sigmar Gabriel kommt heil davon. Ziemlich heil sogar. Dabei sah es zwischenzeitlich mal so aus, als könnte Gabriels politische Karriere dort ein Ende nehmen, wo sie begonnen hat: in Niedersachsen. Aber das Desaster von Wolfsburg bleibt aus. Am Ende ist es sogar fast friedlich beim SPD-Konvent - bei der großen Abrechnung in Sachen Ceta, dem umstrittenen Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Und der Parteichef geht mit einem weit besseren Ergebnis nach Hause als gedacht.

Beim Parteikonvent in Wolfsburg stimmte am Montag die Mehrheit der Delegierten grundsätzlich für das Abkommen der EU mit Kanada, wie die Deutsche Presse-Agentur von Insidern erfuhr. Morgen will auch die SPÖ die Ergebnisse ihrer Mitgliederumfrage präsentieren.

Auf den letzten Drücker, kurz vor dem Start des Konvents, zauberte Gabriel eine neue Kompromisslinie aus dem Hut, die er mit zwei anderen Niedersachsen ausbaldowerte: Matthias Miersch, dem vordersten Parteilinken und Ceta-Skeptiker, und Bernd Lange, dem Vorsitzenden des Handelsausschusses im Europäischen Parlament.

Eigentlich „ausverhandelt“, aber bitte Nachbesserungen

Gabriel hatte sich in den vergangenen Wochen vehement für das umstrittene Abkommen stark gemacht. Hätten ihm die Delegierten die Gefolgschaft verweigert, wäre seine politische Zukunft ungewiss gewesen. Auf die genaue Auszählung der Stimmen wurde ersten Angaben zufolge verzichtet.

Das Abkommen ist „ausverhandelt“. Änderungen am eigentlichen Vertragstext hat die EU-Kommission ausgeschlossen. Die Ceta-Unterzeichnung ist Ende Oktober geplant. Der SPD-Konvent plädierte aber dafür, im parlamentarischen Verfahren noch Nachbesserungen zu erreichen - durch eine rechtsverbindliche Zusatzerklärung zum Ceta-Vertrag, die bestimmte „Klarstellungen“ enthält.

In letzter Minute ging die Parteispitze auch auf die Kritiker zu - und nahm dazu einige Änderungen in ihren Leitantrag auf. Eine Kernidee dabei: Vor der vorläufigen Anwendung von Teilen des Ceta-Abkommens soll es einen „ausführlichen Anhörungsprozess“ zwischen dem Europäischen Parlament, den nationalen Parlamenten und gesellschaftlichen Gruppen geben.

Sanktionsmechanismen bei Verstößen etablieren

Außerdem wurden einige kritische Punkte nachgeschärft, etwa beim Investitionsschutz und dem sogenannten Vorsorgeprinzip, das Produkte nur erlaubt, wenn deren Unschädlichkeit für Mensch und Umwelt nachgewiesen ist. In dem Beschluss heißt es auch, es müsse ein Sanktionsmechanismus bei Verstößen gegen Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards entwickelt werden. Und alle Gremien, die durch Ceta neu entstünden, dürften zunächst nur eine beratende Funktion haben. Sie dürften nicht die Souveränität der Parlamente und Regierungen verletzen.

„Wir haben am Ende nicht mehr ausgezählt.“

Gabriel ist die Genugtuung anzusehen, als er nach der Versammlung, die hinter verschlossenen Türen tagte, vor die Presse tritt. „Mindestens eine Zwei-Drittel-Mehrheit“ habe für den Leitantrag der SPD-Spitze gestimmt, verkündet er. „Wir haben am Ende nicht mehr ausgezählt.“ Soll heißen: War nicht nötig.

Während Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, neben dem SPD-Chef von einer „richtungsweisenden Entscheidung“ schwärmt und gewohnt weit ausholt, lässt Gabriel den Blick durch den Saal schweifen. Irgendwann kramt Gabriel sein Handy aus der Hosentasche und legt es vor sich aufs Pult. Er gibt sich höchst entspannt.

Ceta ist ein Riesenschritt nach vorne“, sagt der SPD-Chef. „Natürlich wollen wir an weiteren Verbesserungen arbeiten.“ Der eingeschlagene Weg sei dafür sehr gut. Und das finde er sowohl als Wirtschaftsminister als auch als Sozialdemokrat.

Reise nach Kanada „fruchtete“

Über Wochen schaukelte sich die Auseinandersetzung um das geplante Abkommen hoch. Teile der SPD begehrten auf: Parteilinke, Jusos, mehrere Landesverbände. Dazu der Widerstand von Gewerkschaften, Umweltverbänden, Globalisierungsgegnern, kirchlichen Gruppen. Am Samstag gingen Zehntausende in sieben deutschen Städten gegen Ceta und das US-amerikanische Pendant TTIP auf die Straße.

SPD-Chef Gabriel mühte sich rastlos, seine Partei hinter sich zu bringen, und auch die Gewerkschaften. Zuletzt reiste er noch überstürzt nach Kanada, um von dort Zugeständnisse mitzubringen. Und hinter den Kulissen liefen unzählige Gespräche und Versuche, um parteiintern einen Kompromiss zu finden. Die fruchteten.

September lief weit besser für Gabriel als befürchtet

Auf die Frage, was am Ende den Ausschlag gegeben hat für die überraschend große Mehrheit, sagt Schulz, Gabriel habe den Konvent „gerockt“, aber auch die kanadische Handelsministerin, Chrystia Freeland. Die SPD-Führungsriege kommt bei ihr kaum noch aus dem Schwärmen heraus, lobt die Rede der Ressortchefin geradezu überschwänglich. Gabriel meint, auch die positive Empfehlung vom Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, habe großes Gewicht gehabt.

Der September lief damit weit besser für Gabriel als befürchtet. Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ging glimpflich aus. Die Berlin-Wahl endete zwar mit dramatischen Verlusten für die SPD. Aber in beiden Ländern behält die Partei wohl die Regierungsführung. Und nun ist auch der Konvent überstanden.

Macht Gabriel es nun - das mit der Kanzlerkandidatur? Der SPD-Chef bleibt zugeknöpft. „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, sagt er nur. Und sonst? Im vergangenen Dezember strafte der SPD-Parteitag Gabriel noch mit einem desaströsen Wahlergebnis ab. Seitdem ist er der 74,3-Prozent-Vorsitzende. Versöhnt ihn das Ceta-Ergebnis nun mit seiner Partei? Gabriel antwortet wieder knapp. „Eine Versöhnung ist nicht nötig, weil ich mich nicht fern fühlte.“ (APA, dpa, TT.com)