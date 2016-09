Brüssel – Die Strompreise in der EU schwankten im zweiten Halbjahr 2015 zwischen 9 Cent pro Kilowattstunde (kWh) in Bulgarien und 30 Cent in Dänemark. Österreich lag laut einer Veröffentlichung von Eurostat mit 19,83 Cent inklusive Steuern und Abgaben an neunter Stelle unter den 28 EU-Staaten.

Hinter Dänemark (30,42 Cent) folgen Deutschland (29,46 Cent), Irland (knapp 24,54 Cent) und Italien (24,28 Cent). Am zweitbilligsten hinter Bulgarien (9,57 Cent) war Ungarn (11,45 Cent), gefolgt von Litauen (12,43 Cent) und Malta (12,69 Cent).

Zu berücksichtigen ist, dass in Dänemark und Deutschland mehr als die Hälfte des für Konsumenten fälligen Strompreises auf Steuern und Abgaben entfallen. In Irland sind es beispielsweise nur 19 Prozent, in Bulgarien nur 17 Prozent.

Bei den Gaspreisen beträgt die Schwankungsbreite zwischen 3,4 Cent in Rumänien und 11,73 Cent in Schweden. Österreich ist mit 7,11 Cent am zehntteuersten unter den 28 Staaten.

Knapp ein Drittel der Roh­öl­importe kommt aus Russland, gefolgt von Norwegen, Nigeria, Saudi-Arabien, Kasachstan, Irak, Aserbaidschan, Algerien, Angola und Libyen. (APA)