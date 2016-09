Innsbruck – Mit der Kritik am Freihandelsabkommen TTIP mit den USA stieg in Europa und speziell in Österreich auch die Skepsis gegen den Freihandel mit Kanada (CETA). Stefan Garbislander, Ökonom der Tiroler Wirtschaftskammer (WK), warnt davor, die beiden Freihandelsabkommen im gleichen Licht zu betrachten: „CETA ist ein ausgewogenes und faires Handelsabkommen.“ Für TTIP würden hingegen noch aussagekräftige Zwischenergebnisse der Verhandlungen fehlen.

Dass die beiden Abkommen in der öffentlichen Diskussion „vermischt werden“, bezeichnet Garbislander als „unseriös“. „Der Vorwurf, ,CETA ist TTIP durch die Hintertür‘, ist falsch“, sagt der WK-Ökonom. Da es bei CETA nur um Waren aus Kanada und der EU gehe, sei die „Behauptung, dass damit US-Waren in Massen über Kanada nach Europa exportiert werden, nicht korrekt“. Das geschehe laut Garbislander auch nicht durch das bereits bestehende Freihandelsabkommen der EU mit Mexiko.

Das umstrittene Thema des Investorenschutzes sei in CETA zudem durch einen ständigen „Investitionsgerichtshof“ gelöst, sagt der WK-Ökonom. Positiv hebt er zudem den Schutz geographischer Angaben hervor: „Neben ,Tiroler Speck‘ gibt es einen eigenen Schutz für ,Steirischen Kren‘ und ,Steirisches Kürbiskernöl‘.“ Ein Schutz, den es so bislang nicht gegeben habe.

Dennoch macht Garbislander auch mögliche Verlierer durch CETA aus. „Im Lebensmittelbereich wird es zu einer Ausweitung des Angebotes und damit zu einer preissenkenden Wirkung kommen. Die heimischen Lebensmittelerzeuger und die Landwirtschaft würden mehr Konkurrenz bekommen.“

Kritisch zu beiden Abkommen äußert sich hingegen Großhändler und Gremialobmannstellvertreter des Tiroler Lebensmittelhandels in der WK, Leopold Wedl. Der Lebensmittelhandel hat in einer Petition, die Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) übergeben wurde, seine Bedenken zu TTIP geäußert. CETA sei zwar „milder“, dennoch warnt er in einem Gespräch mit der TT davor, das Freihandelsabkommen mit Kanada, wie von der EU geplant, vorläufig in Kraft treten zu lassen. „Wenn es einmal für zwei Jahre in Kraft getreten ist, wird es schwierig, es wieder zurückzunehmen“, sagt Wedl.

Wedl befürchtet, dass durch den Investorenschutz die heimische Gerichtsbarkeit ausgehebelt werde und „US-Lobbyisten dadurch ihre Interessen durchdrücken“. Zudem bereitet ihm die mögliche Einfuhr von genmanipulierten Lebensmitteln Sorge. „Wir wissen noch nicht, wo genmanipulierte Lebensmittel hinführen. Die Vielfalt der heimischen Landwirtschaft und Lebensmittel darf nicht gefährdet werden.“ (ecke)