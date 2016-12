Wien – Österreich ist vor einer Woche vom Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) als einer von acht EU-Staaten gewarnt worden, weil der Wohnungsmarkt zu überhitzen drohe. Österreichs Notenbankchef Ewald Nowotny, der selbst Mitglied des Gremiums ist, wies die ESRB-Warnung zurück. Der ESRB schaue nur auf den Preisanstieg, berücksichtige aber nicht die wesentlich bessere Ausgangslage.

„Wir haben eine unterschiedliche Sicht“, kommentierte Nowotny. In Österreich machen Hypothekarkredite nur 28 % der Wirtschaftsleistung (BIP) aus, in den Niederlanden beispielsweise 62 %, in Schweden 65 %, plädiert Nowotny für eine „differenzierte Betrachtung“. In Österreich seien nur 1,9 % der Kredite „faul“. Und die Österreicher hätten beim Immobilienkauf auch eine vielfach bessere Eigenmittelausstattung als etwa die Niederländer oder die Schweden. Es stimme zwar, so Nowotny weiter, dass die Preise steigen, aber „die Ausgangslage ist eine völlig andere“. In Schweden und den Niederlanden sähen auch die Notenbanken die Gefahr einer Immobilienblase.

OeNB-Expertin Doris Ritzberger-Grünwald verwies zudem darauf, dass es in Österreich einen hohen Anteil an Mietwohnungen gebe, außerdem geförderten Wohnbau, Gemeindewohnungen – all das gebe es in anderen Ländern nicht. In Wien, wo der Preisschub an stärksten ist, haben nur 18 % der Haushalte eine Eigentumswohnung. Vor allem die reicheren Haushalte seien daher mit Immobilienkrediten belastet.

Ein „Stresstest für Haushalte“ habe gezeigt, dass auch bei einem Anstieg der Hypothekarzinsen um vier Prozentpunkte maximal 10 % der Haushalte in Zahlungsschwierigkeiten kommen würde. Außerdem seien die Immobilienkredite auf das wohlhabendste Viertel konzentriert. „Es gibt keinen dramatischen Anstieg der Haushalte, die in Probleme geraten könnten“, so Ritzberger-Grünwald.

Die Notenbanker plädieren dafür, den Wohnbau nicht zu verlangsamen. Seit dem 2. Halbjahr 2014 steigt der Wohnbau in Österreich, sagte Ritzberger-Grünwald, im ersten Quartal 2016 habe es bei den Baubewilligungen für Wohnungen österreichweit ein Plus von 21 % gegeben, in Wien sogar einen Anstieg um 57 %. (mas, APA)