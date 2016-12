Mailand, Frankfurt, Rom – Rainer Singer vom Erste Group Research sieht die ersten Reaktionen der Finanzmärkte nach dem Referendum in Italien, das den Rücktritt von Premier Matteo Renzi mit sich bringt, als „halb so wild“ an. Das begründet er im Ö1-“Mittagsjournal“ hauptsächlich damit, dass die Märkte nicht unmittelbar mit Neuwahlen rechnen würden. Auch die notwendige Sanierung der Krisenbank Monte Paschi di Siena, die einen Eigenkapitalbedarf von 5 Mrd. Euro habe, stünde raschen Neuwahlen entgegen, glaubt Singer.

Auch Raiffeisen Research hält die Sorge vor einer Erschütterung der Stabilität der Eurozone nach dem gestrigen Italien-Votum gegen Reformpläne von Premier Matteo Renzi „aktuell für übertrieben“. „Viel mehr sehen wir in den kommenden Monaten eine Periode ‚stabiler Instabilität‘“, wie sie in Italien bereits in der Vergangenheit öfter vorkam“, so Raiffeisen Research am Montag in einer Analyse.

Am Ende kann nur der Staat helfen

Allerdings ist politische Unsicherheit in Italien nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum besonders für die Banken des Landes Gift. Hinter entscheidenden Sanierungsschritten bei den Instituten stehen auch wegen des angekündigten Rücktritts von Ministerpräsident Matteo Renzi nun noch dickere Fragezeichen.

Denn ob Investoren angesichts der aktuellen Lage frisches Geld in die Banken stecken, ist fraglich. Viele Beobachter erwarten, dass am Ende nur der Staat helfen kann.

Es rächt sich, dass die Banken ihre Probleme lange aufgeschoben haben. Neben der schwachen Gewinnkraft der Branche gelten besonders die faulen Kredite als bedrohlich. Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt das Gesamtvolumen in den Bilanzen auf 360 Mrd. Euro. Das entspricht rund 18 Prozent der ausgereichten Darlehen. Grund ist die wirtschaftliche Talfahrt des Landes, auch wenn es zuletzt Anzeichen einer leichten Konjunkturbelebung gab. (APA, dpa, TT.com)