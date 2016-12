Spitzmarke – Mindestens jeder fünfte innerösterreichische Transport erfolgt durch Frächter aus dem Ausland, der sogenannten „Kabotage“. Dadurch entsteht der Volkswirtschaft ein Schaden von 500 Mio. Euro im Jahr und obendrein gefährdet sie gut 14.000 Arbeitsplätze, rechneten am Dienstag Frächter und Verkehrsgewerkschaft vida vor.

Sie stützen sich bei den Zahlen auf eine von ihnen in Auftrag gegebenen Studie von WU-Professor Sebastian Kummer - und das Ergebnis hat selbst den Experten der heimischen Transportwirtschaft überrascht. „Ich hätte nie gedacht in welchem Ausmaß Kabotage betrieben wird. (...) Sie wird systematisch eingesetzt“, so Kummer am Dienstag vor Journalisten.

Kritik an EU-Kommission

Eine Zunahme der Kabotage habe auch das EU-Statistikamt Eurostat verzeichnet, allerdings sei eine Vergleichbarkeit der Daten schwierig - wie überhaupt die Kabotage nur schwer zu kontrollieren sei. Denn um zu prüfen, ob sich der ausländische Transporteur an die Kabotageregel von maximal drei mal be- und entladen hält, müsse die Finanzpolizei ihn viermal erwischen, so Karl Delfs, Bundessekretär der vida. Unterstützt wird er bei seiner Kritik von Alexander Klacska, Obmann der Transportsparte in der WKÖ: „Wir fordern eindeutige Belege, die mitzuführen sind.“

Stattdessen wolle die EU-Kommission den Markt weiter liberalisieren, wogegen die vida in Abstimmung mit den anderen europäischen Verkehrsgewerkschaften massiven Widerstand ankündigt. „Das wäre das Ende der österreichischen Transportwirtschaft“, so Delfs.

Wobei nicht jeder Frächter, der Kabotage betreibt, ausländische Wurzeln hat. Mittlerweile ist bereits jeder zweite schwere Lastwagen ausgeflaggt, sprich der österreichische Frächter hat sein Fahrzeug im Ausland angemeldet. Laut einer Studie von Kummer soll es heuer erstmals mehr Transit-Lkw von österreichischen Betreibern mit ausländischer als mit inländischer Zulassung geben. Wie viel Kabotage auf ausgeflaggte „Exil-Österreicher“ entfällt, lasse sich nicht beziffern, so Kummer und Klacska.

Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) verwies in einer Reaktion auf die EU-Kommission. Diese habe er vergangene Woche beim Verkehrsministerrat in Brüssel „deutlich aufgefordert“ zu handeln. (APA)