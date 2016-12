Es gibt kaum Fortschritte im Kampf gegen Steuervermeidung, hieß es in einem Steuerreport von europäischen Nichtregierungsorganisationen vergangene Woche. Was halten Sie von dieser Kritik?

Friedrich Schneider: Man muss hier streng unterscheiden. Die Steuerdeals beispielsweise in Luxemburg oder Irland mit Konzernen sind legal. Man kann sich hier ethisch und moralisch zu Recht aufregen, warum das so ist. Ich verurteile diese politischen Deals, aber sie sind nun einmal legal. Im Übrigen machen das nicht nur Konzerne, das machen auch viele kleinere und mittlere Betriebe, die die entsprechende Größe oder Exporte haben. Und: Die großen Konzerne zahlen schon Steuern, aber halt nicht in der EU, sondern woanders.

Und wenn es keinen Proteststurm in Luxemburg gibt, kann man davon ausgehen, dass die Mehrheit der Luxemburger hinter dieser Sache steht. In Irland zum Beispiel hat es auch keinen Aufschrei gegeben, da hat der Finanzminister in der Öffentlichkeit sogar sagen können, dass er diesen Steuerdeal will. Das bedeutet, ich muss das erst einmal akzeptieren. Ob mir das nun gefällt oder nicht.

Der Ruf nach mehr Steuertransparenz wird immer lauter. Apple und andere Konzerne sollen Gewinne, die sie in Österreich erzielt haben, auch hier versteuern, heißt es etwa. Wie soll man so etwas umsetzen?

Schneider: Wenn man das ändern will, dann brauchen wir einen EU-Beschluss. Den müssen die einzelnen Mitgliedsländer ratifizieren, denn die EU hat ja de facto keine Steuerkompetenz, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ich würde vorschlagen, zumindest die Hälfte oder etwa zwei Drittel der Steuern, die in Österreich durch die Produktion anfallen, sollten auch nach Österreich abgeführt werden. Das könnte man innerhalb der EU ohne großen bürokratischen Aufwand berechnen.

Großbritannien plant, die Unternehmenssteuern drastisch zu senken, genauso wie die USA. Braut sich da ein Wettbewerb um Steuerdumping zusammen?

Schneider: Einen Steuerwettbewerb kann es natürlich geben, wenn Großbritannien nach dem EU-Austritt das umsetzt oder der designierte US-Präsident Donald Trump die Körperschaftssteuer von 35 auf 15 Prozent senkt. Dadurch entsteht Druck auf andere Länder, ihre Steuer zu reduzieren. Dann gibt es Steuerwettbewerb. Man soll aber nicht so naiv sein und meinen, wenn die Briten jetzt Unternehmenssteuern drastisch reduzieren, dass dann automatisch das Land als Standort bevorzugt wird. Für eine Standortentscheidung spielen auch politische Stabilität, Rechtssicherheit oder auch Fachkräfte eine Rolle.

Im besagten Steuerreport wird Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) kritisiert, nicht entschieden genug für Steuertransparenz zu kämpfen. Sehen Sie das auch so?

Schneider: Der Finanzminister hat immerhin das Bankgeheimnis aufgehoben und es besteht die Auskunftspflicht. Wenn wir das vor zehn Jahren gehabt hätten, dann stünde vielleicht Herr Grasser (Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Anm.) schon vor Gericht. Darüber hinaus hat Österreich die Registrierkassenpflicht eingeführt, und das vor Deutschland. Die Gesetze bei uns für Bareinzahlungen sind unter den strengsten in der EU. Finanzminister Schelling hat also einiges gemacht.

Themenwechsel: Ist die Abschaffung von Bargeld ein effektives Mittel gegen Geldwäsche?

Schneider: Nein, das bringt überhaupt nichts. Geldwäsche kann man am besten unterbieten, wenn man die organisierte Kriminalität bekämpft.

Sie erwarten weniger Pfusch durch die Steuerreform. Nimmt Schwarzarbeit wieder zu, wenn diese in etwa zwei Jahren, wie von Experten berechnet, verpuffen sollte?

Schneider: Das ist richtig. Wenn die kalte Progression nicht abgeschafft wird, dann hat man den alten Zustand wieder. Dann ist es wieder attraktiver zu pfuschen.

Ist der Handwerkerbonus ein probates Mittel gegen Pfusch?

Schneider: Wenn der Handwerkerbonus flächendeckend und unbegrenzt eingeführt wird und nicht als zweijähriger Feldversuch, wäre das ein sehr effizientes Mittel gegen Pfusch.

Das Gespräch führte Serdar Sahin