Wien – Der neue Finanzausgleich sei eine gute Grundlage für die kurzfristige Stabilisierung der Gemeindefinanzen, das KDZ vermisst jedoch die Entflechtung der Transferzahlungen. Gefordert seien echte Strukturreformen, erklärten KDZ-Geschäftsführer Peter Biwald und Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger. Die Gemeinden verfügen 2016 über einen Überschuss der laufenden Gebarung von rund 1,7 Mrd. Euro.

Den Gemeinden (ohne Wien) bleibt aus der laufenden Gebarung ein Überschuss von voraussichtlich 1,7 Mrd. Euro. Dies ist der Spielraum für Investitionen und Schuldentilgungen, dessen realer Wert allerdings 20 Prozent unter dem Niveau von 2007 liegt, erklärte Biwald bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Aus dem Bundestopf bekommen die Gemeinden rund 6,3 Mrd. Euro Ertragsanteile. Davon werden 3,2 Mrd. Euro bzw. 50 Prozent über Transfers - für Krankenhäuser, Sozialhilfe und Landesumlage - wieder an die Länder zurücküberwiesen. Die Transferlast ist zwischen 2007 und 2015 um 910 Mio. Euro (+56 Prozent) gestiegen.

Kleine und ganz große Gemeinden mit weniger Spielräumen

Was die Spielräume anbelangt, gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Die höchsten Werte weisen das Burgenland, Salzburg und Niederösterreich auf, den geringsten Spielraum haben hingegen die Städte und Gemeinden in Kärnten und der Steiermark. Je kleiner eine Gemeinde und je größer eine Stadt ist, desto weniger Spielraum hat sie. Laut Biwald ist dies darauf zurückzuführen, dass in kleinen Ortschaften die gleichen Strukturen aufrechterhalten werden müssen und große Städte zentralörtliche Aufgaben erfüllen müssen.

Der neue Finanzausgleich sei nun ein Einstieg in die Aufgabenorientierung, verwies Biwald auf die Kinderbetreuung, wobei das Verteilungsvolumen noch offen ist. Er vermisst den ganzheitlichen Ansatz und stellte fest, dass die regionale Versorgungsfunktion der Gemeinden nicht berücksichtigt wird. Offen sei auch noch das Ergebnis der Arbeitsgruppe zur Grundsteuerreform. Kritisiert wurde, dass es keine Entflechtung und keine Reform der Transfers gibt: „Leider ist es kein Einstieg in die Transferentflechtung, eher das Gegenteil, es wird noch komplexer“, so der KDZ-Geschäftsführer. Das Transfervolumen zwischen Länder und Gemeinden werde sogar noch erhöht. Erhöht wird auch das Volumen der Bedarfszuweisungen um 130 Mio. Euro.

Aufgabenreform auf „allen Ebenen“

Die Spielräume für die Gemeinden werden aber künftig kleiner: Sie bekommen zwar um 107 Mio. Euro jährlich mehr Mittel für Gesundheit, Pflege und Soziales, dem stehen jedoch Mehrausgaben im Bildungsbereich von 58 bis 64 Mio. Euro pro Jahr gegenüber. Nicht gesichert sei außerdem, wie weit die Länder die Ergebnisse der Kostendämpfungspfade bei Gesundheit und Pflege an die Gemeinden weitergeben.

Die Ertragsanteile der Gemeinden werden 2017 unter den Werten von 2015 liegen, was 180 Mio. Euro weniger Einnahmen bedeute. Das KDZ hat eine Gemeindefinanzprognose bis 2020 entworfen: Bei der Annahme, dass die Ertragsanteile bis maximal 4,8 Prozent pro Jahr und die gemeindeeigenen Steuern bis 3,0 Prozent wachsen sowie der Personalaufwand ein Plus von 2,8 Prozent nicht übersteigt, ergibt sich ein Szenario, wonach der Überschuss der laufenden Gebarung bis 2020 leicht auf 1,75 Mrd. Euro steigt.

Gefordert sei nun eine Aufgabenreform auf allen Ebenen sowie die Nutzung von Synergien durch Strukturreformen auf Gemeindeebene. So sollen etwa flächendeckende Kooperationen oder Gebietsgemeinden geschaffen werden. Der Finanzausgleich wiederum brauche eine grundlegende Reform. Neben der Vereinfachung der Transfers sollen die Aufgabenorientierung und die kommunale Abgabenautonomie ausgebaut werden, letzteres zum Beispiel durch die Grundsteuerreform.

Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger erklärte, mit der Beschlussfassung des Finanzausgleichs im Nationalrat sei noch nichts erledigt, man stehe erst am Anfang. Er pocht etwa auf echte Strukturreformen und sah zumindest ein Bewusstsein für Transfers. (APA)