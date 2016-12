Athen – Griechenlands Hoffnungen auf rasche Schuldenerleichterungen haben einen empfindlichen Rückschlag erlitten. In Reaktion auf die angekündigte Sonderzahlung der Regierung in Athen für Rentner setzten die Euro-Geldgeber am Mittwoch die gerade erst zugesagten Entlastungen vorerst aus. Die formalen Entscheidungen der Euro-Rettungsfonds ESM und EFSF werden angehalten, wie dieser bereits am Mittwoch mitteilte.

Auch Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble hat Vorbehalte gegen die griechischen Entscheidungen angemeldet. Er bat daher die Gläubiger-Institutionen IWF, EU-Kommission und EZB zu klären, ob alles im Einklang mit den geltenden Verabredungen steht. Ein Vertreter des griechischen Finanzministeriums äußerte dazu, alle wichtigen Fragen würden mit den Geldgebern erörtert.

EU-Kommission pocht auf Schuldenerleichterungen

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici kann den vorläufigen Stopp bereits verabredeter Schuldenerleichterungen für Griechenland durch die Eurogruppe nicht nachvollziehen. „Die Entscheidung über den Schuldenerlass steht“, sagte er am Donnerstag in Brüssel. „Es gibt daher keinen Grund, diese infrage zu stellen.“

ESM-Chef Klaus Regling hingegen bemängelte, es habe vonseiten Athens keine Rücksprache gegeben. Tsipras hatte seine Ankündigungen unter anderem mit der günstigeren Etatentwicklung begründet. Aktuelle Zahlen scheinen das zu belegen. In den ersten elf Monaten 2016 fiel der Primärüberschuss - das Budget ohne Schuldendienste - auf der Ebene der Zentralregierung mit 7,45 Mrd. Euro gut doppelt so hoch wie der Planwert aus. Ein wesentlicher Grund waren die Steuereinnahmen, die um rund eineinhalb Mrd. Euro über den Planwerten lagen. (APA, Reuters, TT.com)