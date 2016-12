Wien – Im November sind die Preise in Österreich im Großen und Ganzen gleich geblieben. Die Inflationsrate betrug laut Statistik Austria unverändert 1,3 Prozent. Als Hauptpreistreiber erwiesen sich erneut die Bewirtungsdienstleistungen und die Mieten. Die Treibstoffpreise sanken leicht unter das Niveau von November 2015. Gegenüber dem Oktober stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,1 Prozent.

Ohne Bewirtungsdienstleistungen und Mieten hätte die Inflation 0,9 Prozent betragen. Die auf europäischer Ebene harmonisierte Inflationsrate stieg im November von 1,4 auf 1,5 Prozent. Der Unterschied zum VPI resultiert aus Gewichtungsunterschieden zwischen VPI und HVPI.

Mikrowarenkorb mit plus 1,8 Prozent

Das Preisniveau des Mikrowarenkorbes, der vor allem Nahrungsmittel enthält und den täglichen Einkauf widerspiegelt, erhöhte sich im November im Jahresabstand um 1,8 Prozent. Auch im Oktober waren es revidiert 1,8 Prozent.

Das Preisniveau des Miniwarenkorbes, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, veränderte sich im Jahresabstand um 0,9 Prozent (Oktober 1,3 Prozent).

Kräftig gestiegen sind im November die Preise für Mieten und Bewirtungsdienstleistungen. Wohnungsmieten erhöhten sich laut Statistik Austria gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Prozent, die Bewirtungsdienstleistungen wurden um 2,8 Prozent teurer. Auch die Beherbergungsdienstleistungen zogen um 4,7 Prozent deutlich an. Um 1,4 Prozent billiger wurde Telefonieren.

Österreich mit dritthöchster Inflationsrate in EU

Österreich verzeichnete im November mit einem Plus von 1,5 Prozent die dritthöchste Inflationsrate in der EU. Höher lag die Teuerung nur in Belgien (plus 1,7 Prozent) und Tschechien (plus 1,6 Prozent). Der Durchschnitt in EU und Eurozone machte je 0,6 Prozent aus, geht aus den am Freitag präsentierten jüngsten Zahlen von Eurostat hervor.

Sechs Staaten wiesen sinkende Inflationsraten auf. Das stärkste Minus fuhren Bulgarien und Zypern (je minus 0,8 Prozent) ein, vor Irland, Griechenland, Rumänien und Slowenien (je minus 0,2 Prozent).

Wirtschaft wächst weiter, Investitionen stark belebt

2017 und 2018 wird Österreichs Wirtschaft ihr 2016 auf rund 1,5 Prozent beschleunigtes Wachstum auch in den Jahren beibehalten, so das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS). Die für den Konsum belebenden Steuerreformeffekte lassen aber nach. Dafür würden aber die Investitionen und Exporte kräftig steigen.

Die jüngsten Konjunkturumfragen würden für Ende 2016 und Anfang 2017 eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums signalisieren, der Wifo-Frühindikator verbesserte sich zuletzt zum achten Mal hintereinander. Das Ausklingen der Effekte der Steuerreform und der Anstieg der Inflationsrate – aufgrund der Rohölverteuerung – werde die private Konsumnachfrage aber wieder dämpfen, so das Wifo am Freitag. Trotz der momentanen Konjunkturbelebung sei die Wachstumsrate 2017 kalenderbedingt aber nicht höher als 2016, betont das Wifo, das für nächstes Jahr wie für heuer mit 1,5 Prozent realem BIP-Zuwachs rechnet, für 2018 dann mit 1,4 Prozent.

Chancen vergeben

Die öffentlichen Haushalte stehen in Österreich noch im Einfluss der Steuerreform. Nachdem 2015 ein strukturelles Nulldefizit erreicht wurde, dürfte 2016 die Defizitquote laut IHS auf 1,6 Prozent steigen, „wofür primär die zumindest kurzfristig nicht vollständig gegenfinanzierte Steuerreform verantwortlich“ sei. Im öffentlichen Bereich seien noch nicht alle Effizienzpotenziale durch Reformen gehoben, wird kritisiert. Dementsprechend seien die Ergebnisse der Neuverhandlungen des Finanzausgleichs als eine „vergebene Chance“ zu sehen. Die Regierungsmaßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts werden dagegen begrüßt, etwa die steuerliche Entlastung des Faktors Arbeit oder die Förderung von Neugründungen. „Weitere Reformschritte, etwa bei den Lohnnebenkosten, sind aber notwendig“, betont das IHS.

Das Wifo sieht den Staatshaushalt 2017 „konjunkturneutral“. Nach der Steuerentlastung 2016 würden die öffentlichen Haushalte auf der Einnahmenseite auch 2017 expansiv wirken, die Anhebung der Negativsteuer und des Kinderfreibetrags erhöhe die verfügbaren Einkommen. Die Senkung des Dienstgeberbeitrags zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) von 4,5 auf 4,1 Prozent (und auf 3,9 Prozent 2018) wirke sich in bestimmten Branchen günstig aus, etwa im Tourismus.

Freilich sehen die Experten auch - internationale - Unsicherheitsfaktoren, die belastend wirken, womit die Prognoserisiken insgesamt überwiegend abwärtsgerichtet seien. Das IHS verweist dazu auf die wirtschaftlichen Folgen des Brexit - der EU-Austritt der Briten - wird von dem Institut überhaupt als größtes Risiko für Europas Konjunktur gesehen - sowie auf protektionistische Tendenzen, mögliche Turbulenzen sowie geopolitische Risiken.

Sorge um den Job ein dämpfender Effekt für Konsum

Der Arbeitsmarktzuzug aus Osteuropa wächst laut Wifo langsamer, mit der Arbeitsmarktpräsenz von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten steige die Arbeitslosigkeit aber. Eine Re-Migration nach Osteuropa würde Österreichs Arbeitsmarkt entlasten, sie sei aber nur dort zu erwarten, wo jemand aus konjunkturellen Motiven zu uns gezogen ist. Der Überhang an Arbeitskräften dämpfe die Lohn- und Einkommenszuwächse. Die in der Herbstlohnrunde erzielten Kollektivvertragsabschlüsse bringen 2017 einen Reallohnverlust, falls die Ölpreise im angenommenen Ausmaß steigen. Zudem bleibt laut Wifo wegen der zuzugsbedingten Zunahme der Arbeitslosigkeit (schon seit 2012) die Sorge um den Job ein dämpfender Effekt für die Konsumbereitschaft. Der Höhepunkt der Konsumwirksamkeit der Entlastung durch die letzte Steuerreform wird Anfang 2017 vorübergehen. (APA. TT.com)