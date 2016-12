Innsbruck, Wien – Die „Bestverdiener“ in Österreich sind mit 29.685 Euro als durchschnittlichem Bruttojahreseinkommen nach wie vor die Niederösterreicher. An zweiter Stelle kommen schon die Burgenländer. 29.093 Euro verdienen Arbeitnehmer dort im Jahr. An letzter Stelle im Bundesländervergleich liegt Tirol. Hierzulande verdienen Arbeitnehmer im Durchschnitt brutto 24.826 Euro pro Jahr. Damit liegen die Tiroler mit neuen Prozent auch deutlich unter dem Österreichschnitt.

Netto blieben 2015 den Arbeitnehmern in Tirol durchschnittlich 18.360 Euro, über 3000 Euro weniger als in Niederösterreich. In dieser Statistik des Rechnungshofes sind allerdings – und hier hat Tirol einen überproportional hohen Anteil – auch Teilzeitbeschäftigte und Saison-Arbeiter eingerechnet. Aber auch, so der Rechnungshof, wenn man die nur die Einkommen für Vollzeitbeschäftigte berechnet, bleibt Tirol an letzter Stelle, wenn auch die Abstände zu den anderen Bundesländern kleiner werden.

Branchen wichtiger als Bundesland

Wie der Rechnungshof feststellt, zählt das Merkmal „Bundesland“ sondern die Branchen, in denen die Beschäftigten tätig sind, um die Einkommensunterschiede genauer zu erklären. So ist in Tirol unter anderem der Anteil der Arbeiter mit 44 Prozent auffallend hoch. Zudem sind mit 14 Prozent fast doppelt so viele Menschen in der Beherbergungsbranche und der Gastronomie tätig, wie im österreichischen Durchschnitt.

Insgesamt stieg der Median der Bruttojahreseinkommen der unselbstständig Erwerbstätigen in Österreich von 20.040 Euro im Jahr 1998 auf 26.678 Euro im Jahr 2015 an. Dieser nominale Anstieg um 33,12 Prozent entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Einkommenserhöhung von 1,7 Prozent. Berücksichtigt man aber auch die Veränderung der Verbraucherpreise, relativiert sich dieser Anstieg, da den Einkommenszuwächsen eine Preissteigerung von 37,96 Prozent im Vergleichszeitraum gegenübersteht. Das führt dazu, dass die inflationsbereinigten mittleren Bruttojahreseinkommen im Jahr 2015 um 3,51 Prozent unter dem Basiswert des Jahres 1998 lagen. Obwohl die Bruttojahreseinkommen in den Jahren 2014 und 2015 stärker als die Inflationsraten stiegen, sind die Auswirkungen der hohen Preissteigerung der Jahre zuvor immer noch sichtbar.

Lohnsteuer hat auch im Vorjahr Löhne überflügelt

In diesem Kontext sind auch die neuesten Zahlen der Statistik Austria zum Lohnsteueraufkommen interessant. So sind die Einnahmen des Staates aus der Lohnsteuer 2015 deutlich stärker gestiegen als die Einkommen. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Lohnsteuerstatistik hervor. Auch im langjährigen Vergleich liegen die Steuern stets deutlich über der Lohnentwicklung. Ausnahmen sind nur Jahre mit Steuerreform. Auch heuer werden die Lohnsteuereinnahmen daher wieder kräftig sinken.

Das laufende Jahr wird von der Statistik Austria zwar noch nicht erfasst. Das Finanzministerium rechnet allerdings damit, dass die Lohnsteuer 2016 um 9,1 Prozent weniger bringen wird als 2015. Seit 2000 gab es nur vier Jahre, in denen die Lohnsteuereinnahmen gesunken sind – und zwar die „Steuerreform-Jahre“ 2000, 2004, 2005 und 2009. Der heurige Rückgang wäre der stärkste der vergangenen 15 Jahre.

Verschiebung zu höheren Einkommen

Im Vorjahr sind die Bruttobezüge um 2,9 Prozent gewachsen, die Lohnsteuereinnahmen aber um 5,1 Prozent. In Summe flossen damit 182,5 Mrd. Euro an 6,76 Mio. Arbeitnehmer und Pensionisten. Sie zahlten davon 23,3 Mrd. Euro an die Sozialversicherung und 28,3 Mrd. Euro Lohnsteuer. Die Abgaben machten also durchschnittlich 28,3 Prozent der Bruttobezüge aus.

Die Zahlen zeigen laut Statistik Austria einmal mehr die Einkommensschere zwischen den Geschlechtern: Während der Anteil der Männer und Frauen an den Lohnsteuerpflichtigen genau 50 Prozent beträgt, entfallen auf die Männer 61,4 Prozent der Bruttobezüge. Damit zahlen Männer 70 Prozent der Lohnsteuer. Der Männeranteil geht allerdings seit Jahren leicht zurück.

Außerdem zeigen die Zahlen eine leichte Verschiebung hin zu den höheren Einkommen seit 2009: Die Zahl der Personen mit hohen Bruttobezügen (70.000 Euro und mehr) ist von 2009 bis 2015 zwar nur um 1,2 Prozent gestiegen, ihr Anteil an den Gesamtbezügen aber um 3,2 Prozent. Knapp fünf Prozent der Gutverdiener verdienen damit 19 Prozent der Löhne.

Das ging zulasten der mittleren Einkommensbezieher (20.000 bis 70.000 Euro). Sie sind seit 2009 zwar um 3,6 Prozent mehr geworden, ihr Anteil an den Gesamtbezügen ist aber nur um 0,8 Prozent gestiegen. (TT.com, APA)