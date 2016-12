Wien – Arbeits- und Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) hat gestern die Fachkräfteverordnung für 2017 veröffentlicht, in der elf Mangelberufe festgelegt werden. In diesen Berufen können Ausländer aus Drittstaaten als Fachkräfte zugelassen werden. Entgegen dem Wunsch der Touristiker wurden Köche und Kellner nicht als Mangelberuf definiert, was die Branche auf die Palme bringt. Dass der Wintertourismus verzweifelt Fachkräfte suche, werde „völlig ignoriert“, kritisierte Spartenobfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher. Das Ministerium kontert mit dem Verweis auf mehr als 60.000 Arbeitslose in Österreich aus Tourismusberufen. Selbst in den „Tourismusbundesländern“ kämen aktuell zumindest sieben Arbeitssuchende auf eine offene Stelle.

Die Liste der Mangelberufe: Fräser, Techniker mit höherer Ausbildung (Ing.) für Maschinenbau, Schwarzdecker, Dreher, Techniker mit höherer Ausbildung (Ing.) für Datenverarbeitung, Techniker mit höherer Ausbildung (Ing.) für Starkstromtechnik, Diplomingenieur für Maschinenbau, Dachdecker, sonstige Techniker für Starkstromtechnik, Diplomingenieur sowie Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger. Die Industrie hätte gerne auch Schweißer und Elektroinstallateure auf der Liste gehabt. (TT, APA)