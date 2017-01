Athen – Ob für Kaffee, Zigaretten oder Kraftstoff – das neue Jahr bringt für die Menschen in Griechenland zahlreiche Steuererhöhungen mit sich. Griechische Medien veröffentlichten am Montag lange Listen, was auf die Verbraucher 2017 zukommt. Der pleitebedrohte griechische Staat will mit den Maßnahmen in diesem Jahr rund 2,45 Mrd. Euro zusätzlich einnehmen.

Viele Griechen können die Kfz-Steuer nicht mehr bezahlen: Bei den Behörden werden zahlreiche Autos abgemeldet. Wer in Griechenland tanken geht, zahlt künftig außerdem 3 Cent mehr Steuern pro Liter Benzin (Erhöhung von 67 auf 70 Cent). Der Steueranteil bei Diesel steigt um 8 Cent, bei Erdgas sind es sogar 10 Cent.

Auch Raucher und Kaffeetrinker sind betroffen: Ein Kilo Tabak kostet künftig mit 170 Euro fast 10 Prozent mehr. Beim Kaffee soll der Kilopreis um zwei bis drei Euro steigen; im Café wären das pro Tasse griechischen Medien zufolge 10 bis 20 Cent mehr. Zudem erhöhen sich die Steuern auf Telefonie.

Das Gros der angestrebten Mehreinnahmen will der Staat jedoch von Landwirten, Hausbesitzern, Pensionisten, und Selbstständigen holen. Mit Pensionskürzungen und höherer Besteuerung soll diese Gruppe im Jahr 2017 rund 1,5 Mrd. Euro zusätzlich bringen. Maßnahmen wie diese führen schon längst dazu, dass der Konsum zurückgeht. Im Dezember verzeichnete der Einzelhandel Medienberichten zufolge erneut ein Umsatzminus. Insgesamt lag der Rückgang beim Weihnachtsgeschäft in den vergangenen sechs Krisenjahren bei fast 40 Prozent oder 2,4 Mrd. Euro, wie der griechische Einzelhandelsverband errechnet hat.

Was die Arbeitslosigkeit betrifft, ist es um Griechenland europaweit nach wie vor am schlechtesten bestellt. Die Erwerbslosenrate stieg laut dem Berater EY zwischen 2007 und 2016 um 15 Prozentpunkte auf 23,4 Prozent. In Griechenland gingen seit Ausbruch der Krise demnach etwa 878.000 Jobs verloren. (TT, APA, dpa)