Wien – Im Vorjahr ist konnte sich die Regierungskoalition nicht einigen, aber Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) gibt trotzdem nicht auf. Es geht um die Abschaffung der „kalten Progression“ ab 2018/2019 – „für alle Steuerzahler“, wie Schelling will, nicht nur für Bezieher niedriger Einkommen, wie das die SPÖ fordert.

Grundsätzlich seien sich beide Parteien einig. Man wolle verhindern, dass die „kalte Progression“ in wenigen Jahren die Effekte der jüngsten Steuerreform auffrisst, so der Kurier in einem Bericht am Montag. „Es läuft darauf hinaus, dass wir in regelmäßigen Abständen kleine Steuerreformen haben, die sich auf etliche hundert Millionen Euro summieren werden“, sagt Kanzler Christian Kern.

Bei der „kalten Progression“ geht es um jährlich rund 400 Millionen Euro, die dem Finanzminister als Körberlgeld zufallen, weil die Steuertarifstufen starr sind und nicht an die Inflation angepasst werden.

Schellings Modell sieht laut dem Kurier-Bericht so aus: Basierend auf internationalen Best-Practice-Beispielen soll eine Anpassung der Tarifstufen im Einkommenssteuergesetz dann erfolgen, wenn die Inflation über einen gewissen Zeitraum in Summe fünf Prozent überschreitet. Derzeit macht sie 1,3 Prozent aus. In drei bis vier Jahren würde also der Wert von kumuliert fünf Prozent überschritten – dann sollen die Grenzen der Steuertarife angehoben werden.

Debattiert werde in der Koalition allerdings darüber, ob dies automatisch geschehen solle, oder ob vorher noch einmal die Politik am Wort sein soll. Schelling wolle eine automatische Abfederung. Denn auch die ,kalte Progression’ sei ein Automatismus, meinte Schelling gegenüber dem Kurier. (TT.com)