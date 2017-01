Innsbruck — Paukenschlag bei der Wirtschaftskammer Tirol: Der nach dem tragischen Lawinentod von Horst Wallner im März des Vorjahres installierte Direktor der Tiroler Wirtschaftskammer, Thomas Köhle, ist gestern überraschend gekündigt worden. Köhle wurde von seinen Aufgaben entbunden und ab sofort dienstfrei gestellt. Das Dienstverhältnis endet mit 15. April 2017, teilte die Kammer mit.

Bodenseer sagte gegenüber der TT, es seien Dinge vorgefallen, die er zunächst selbst nicht glauben wollte. Wegen des zerstörten Vertrauensverhältnisses sei eine rasche Trennung von Köhle, der ja nach dem tragischen Lawinentod von Horst Wallner seine „Erfindung" gewesen sei, unumgänglich gewesen. Nähere Details will Bodenseer zu dieser Causa „auch im Interesse Köhles" nicht nennen. Man habe sich auf eine Kündigung geeinigt und werde auf weitere Ansprüche verzichten. Evelyn Geiger-Anker werde künftig allein Direktorin sein, dank eines starken Kammerteams werde man den Abgang Köhles „garantiert nicht merken".

"Geheime Allianz"

Die genauen Hintergründe sind noch unklar, doch die tiefen Gräben in der Kammer sind nach diesem Zerwürfnis nicht zu übersehen. Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, dass Köhle Teil einer sich bildenden Allianz gewesen sein soll, die eine vorzeitige Ablöse von Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer, der bis 2020 gewählt ist, vorantreiben will.

Gegenüber der TT erklärte Köhle, er verstehe die Aufregung nicht. Er habe sich lediglich Gedanken über die Zukunft der Kammer gemacht und mit Funktionären lose darüber gesprochen, wer einmal als Bodenseers Nachfolger kandidieren könnte. „Für mich ist das keine schwere Verfehlung und auch kein grober Vertrauensbruch, darüber nachzudenken, wer künftig — die Amtsperiode von Präsident Bodenseer läuft 2020 aus — an der Spitze der Wirtschaftskammer Tirol als Präsident die Tiroler Unternehmer vertreten wird.

Vorgehen eher „Majestätsbeleidigung"

Es tut mir leid, wenn Präsident Bodenseer so denkt", schrieb Köhle. Von einer angeblichen Allianz gegen Bodenseer wisse er nichts. „Ich kann als Direktor der WK weder kandidieren noch mir einen Präsidenten aussuchen. Dies obliegt den Funktionären, sprich den Delegierten zum Wirtschaftsparlament", so Köhle. Warum er als Angestellter sich um die Nachfolge des Präsidenten sorge? „Es muss erlaubt sein, als leitender Mitarbeiter sich Gedanken zur Zukunft der Interessenvertretung zu machen", so Köhle. Er habe sich bei Bodenseer aber entschuldigt und sei überrascht über die Kündigung, akzeptiere sie aber. Er sehe sein Vorgehen eher als „Majestätsbeleidigung".

Im vergangenen April, als Köhle nach sechs Jahren als damaliger Landecker Bezirksstellenleiter ins Direktorium der Wirtschaftskammer Tirol wechselte, hatte Bodenseer von Köhle noch in höchsten Tönen geschwärmt. Demnach sei der Oberländer „eine Persönlichkeit, die Horst Wallner am ähnlichsten kommt, in seinem Wesen, in seinem Herzen und in seinem Tun, und damit die Herausforderungen und die notwendigen Veränderungen meistern kann", schrieb Bodenseer damals. (mas, va)