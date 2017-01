Millionen, Milliarden, Billionen - die Ökonomen jonglieren beim Thema Bruttoinlandsprodukt mit unvorstellbar großen Zahlen. Einige Daten zur deutschen Wirtschaftsleistung im Überblick:

Rund 3.134.000.000.000 - oder kurz 3,134 Billionen Euro: so viel erwirtschaftete Europas größte Ökonomie in aktuellen Preisen 2016 an Waren und Dienstleistungen. Das sind knapp 8,6 Mrd. Euro jeden Tag - oder fast sechs Millionen Euro in jeder Minute des Jahres. Als Nummer vier der Weltwirtschaft ist die Bundesrepublik das Schwergewicht in Europa: Sie stellt allein rund 29 Prozent der Wirtschaftsleistung in der gesamten Eurozone.

Knapp 43.500.000 - oder kurz 43,5 Millionen: So viele Menschen haben im Jahresdurchschnitt 2016 die deutsche Wirtschaftsleistung erbracht, 429.000 mehr als im Jahr zuvor. Diese Zahl steigt seit mehr als zehn Jahren und dürfte auch 2017 zunehmen.

Rund 1.620.260.000.000 Euro, oder kurz 1,62 Billionen Euro: so viel entfällt allein auf den Konsum der privaten Haushalte. Damit sind die Verbraucher mit ihren Anschaffungen und ihrer täglichen Lebenshaltung die wichtigste Säule der deutschen Wirtschaft - sie sind für mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung verantwortlich.