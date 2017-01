Von Peter Nindler und Max Strozzi

Innsbruck – Ende April 2016 stieß Franz Hörl Jürgen Bodenseer vom Thron des VP-Wirtschaftsbundes. In den vergangenen Monaten entwickelte der ebenfalls im April installierte und am Mittwoch gekündigte Wirtschaftskammerdirektor Thomas Köhle seinerseits ein Eigenleben. Von Kammerpräsident Jürgen Bodenseer geholt, sorgte er sich offensiv um dessen Nachfolge – obwohl die nächste Kammerwahl erst 2020 ansteht. Während im ÖVP-Wirtschaftsbund diese Frage immer wieder aufflammt und lose diskutiert wird, marschierte Köhle los. Ende Oktober, bei der Reise einer Tiroler Wirtschaftsdelegation nach Moskau, wollte der nunmehrige Ex-Direktor verschiedene Funktionäre für eine vorzeitige Ablöse Bodenseers gewinnen – u. a. Hörl. Auch potenzielle Kandidaten klapperte er ab.

Das machte die Runde. Viele Funktionäre schüttelten nur verwundert die Köpfe, andere sahen wiederum ihre Stunde gekommen. Sie agierten als Trittbrettfahrer und brachten sich in Stellung. Vor allem in Innsbruck wollten einige Köhles Alleingang nützen und für den „Tag X“ bereit sein, sollte Bodenseer tatsächlich der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Doch Köhles Pech: Die Führungsspitze des Wirtschaftsbundes ließ ihn abblitzen, Hörl informierte selbst vor einigen Tagen Bodenseer über die Vorgänge hinter dessen Rücken. „Das ist illoyal und geht gar nicht“, betont Hörl. Er stehe in dieser Angelegenheit voll hinter dem Wirtschaftskammerpräsidenten, versichert der Zillertaler.

Zum Zeitpunkt seines Eingreifens war Köhles Schicksal, unabhängig von dessen Präsidenten-Nachfolge-Gedanken, bereits besiegelt. Sein vorerst auf ein Jahr abgeschlossener Direktorenvertrag wäre nicht verlängert worden. Das wurde ihm auch so mitgeteilt. Wegen seines Ränkespiels folgte aber die Kündigung und die Dienstfreistellung. Bodenseer musste die Sache rasch erledigen, um nicht weiter beschädigt zu werden. Denn er weiß: Auch ein erfolgloser Ablöseversuch ist schließlich ein Versuch, der Aufsehen erregt.

Der Wirtschaftskammerpräsident will jetzt einmal für Ruhe in der Kammer sorgen. „Fest steht, dass ich in Verantwortung meiner Nachfolge gegenüber zeitgerecht mein Präsidentschaft in neue Hände übergeben werde.“ Das werde etwa Mitte 2019 sein und dann hoffentlich einstimmig erfolgen, fügt Bodenseer hinzu. „Bis dorthin braucht es Ruhe und Kraft für eine gute Kammerreform und gute Arbeit für unsere Tiroler Unternehmer und Unternehmerinnen.“

Nach der Ära Bodenseer soll es jedenfalls einen Generationenwechsel an der Kammerspitze geben. Dass Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf, sie ist auch Wirtschaftsbundobfrau in der Landeshauptstadt, vom Landhaus in die Kammer wechselt, gilt deshalb als ausgeschlossen. Der Rückhalt unter den Wirtschaftsbundfunktionären im Land ist außerdem enden wollend.