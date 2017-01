Von Stefan Eckerieder aus Berlin

Berlin – Nachdem für die heimischen Agrar-Exporteure wegen dem russischen Embargo für westliche Lebensmittel ein wichtiger Markt weggebrochen ist, sollen die Einbußen in Nordamerika ausgeglichen werden. Kanada habe durch das Freihandelsabkommen CETA das Potenzial dazu, sagt Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter am Rande der Grünen Woche in Berlin.

Vor der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland hatte Österreich mehrere Millionen Euro in die Hand genommen, um den riesigen Markt für heimische Lebensmittel zu erschließen. Doch mit den Sanktionen des Westens samt russischem Gegen-Embargo für westliche Lebensmittel verpufften alle Bemühungen. Im Jahr 2014 kaufte Russland Österreich bereits Lebensmittel im Wert von 186 Mio. Euro ab. Im darauffolgenden Jahr reduzierte sich dieser Wert auf rund 117 Mio. Euro. Die Fleischexporte sanken auf null, ebenso jene von Milchprodukten.

Rupprechter zeigt sich nun fest überzeugt, dass dieses Minus durch einen Anstieg der Exporte nach Kanada infolge des CETA-Abkommens mehr als ausgeglichen werden könne. Derzeit liefere Österreich Lebensmittel im Wert von zehn Millionen Euro nach Kanada. „Realistisches Ziel ist es, die Marke von 100 Millionen Euro zu knacken.“ Gelingen soll das bereits bis zum Jahr 2020, sagte Rupprechter zur TT. Für April sei bereits eine erste Werbetour für heimische Produkte im nordamerikanischen Land geplant. Mit dabei sind unter anderem der Tiroler Speckhersteller Handl sowie Tiroler Käseproduzenten.

Kanada sei von der Kaufkraft her durchaus mit Russland zu vergleichen, hätten beide Länder doch annähernd dasselbe Bruttoinlandsprodukt, so der Minister. Rupprechter glaubt jedoch nicht, dass im Gegenzug der Druck auf die österreichischen Erzeuger am Heimatmarkt steigen werde. „Kanada wird sich nicht auf unseren Markt konzentrieren“, sieht er den österreichischen Markt zu klein, um Vermarktungsbemühungen aus Kanada zu erwarten.

Dennoch machte sich der Minister gestern für eine Normalisierung der Beziehungen mit Russland stark. „Unter dem OSZE-Vorsitz von Außenminister Sebastian Kurz stehen die Chancen dafür gut.“ Handlungsbedarf bestehe vor allem dann, wenn die USA, wie es der neue US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, ihre Beziehungen mit Russland normalisieren würden.

Zugleich betonte Landwirtschaftskammerpräsident Hermann Schultes, dass Russland nach dem Rubelverfall erst wieder seine Kaufkraft zurückerlangen müsse, bis heimische Produkte für die russischen Konsumenten wieder leistbar würden.

Die Hoffnungen der österreichischen Lebensmittelproduzenten, auf dem US-Markt zuzulegen, haben sich indes wohl vorerst zerschlagen. Der US-Unterhändler habe mitgeteilt, dass die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP nicht fortgesetzt würden, erklärte Rupprechter. Er glaube jedoch nicht, dass die USA ihre Märkte abschotten werden. „Ich bin mir sicher, dass die US-Administration zu dieser Einsicht kommt.“

CETA muss noch in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert werden. Das EU-Parlament will Anfang Februar über CETA abstimmen.