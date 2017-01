Luxemburg, Brüssel – Trotz aller Unsicherheiten durch Brexit oder die Entwicklung in den USA sieht EIB-Chef Werner Hoyer optimistisch in die Zukunft. Bei der Präsentation der Bilanz der Europäischen Investitionsbank 2016 und dem Ausblick für 2017 sagte Hoyer am Dienstag in Brüssel, angesichts der Schwierigkeiten seien öffentliche Investitionen mehr und mehr von Bedeutung.

2016 seien durch die EIB mit Finanzierungen in Höhe von 83,3 Mrd. Euro Investitionen von 280 Mrd. Euro ausgelöst worden. 300.000 Klein- und Mittelbetriebe seien in den 28 EU-Staaten unterstützt und 4,4 Millionen Arbeitsplätze geschaffen worden. Nun müsse 2017 das „Jahr der Innovation für die EIB und für Europa werden“.

Die EIB ist auch wesentlich für den von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ins Leben gerufenen Europäischen Investitionsplan samt seinem Fonds EFSI. In den ersten eineinhalb Jahren habe die EIB-Gruppe mehr als 420 Finanzierungen genehmigt, die zu Investitionen von 164 Mrd. Euro führen werden. Damit sei schon mehr als die Hälfte des Juncker-Plans mit einem Gesamtvolumen von 315 Mrd. Euro geschafft worden.

Herausforderungen durch die Migration

Werner Hoyer zeigte sich auch überzeugt, dass weniger Multilateralismus die Instabilität vergrößern werde. Dabei sei es dringlich, dass Europa die Werte von Offenheit und globalem Wettbewerb bekräftigte. Der Aufschwung müsse energischer vorangetrieben werden. Investitionen dürften nicht durch unnötige regulatorische Engpässe gebremst werden.

Hoyer verwies darauf, dass die Finanzierung für KMU im Vorjahr eine Rekordhöhe von über 33 Mrd. Euro erreicht habe. Dabei seien die Klein- und Mittelbetriebe das Rückgrat der Wirtschaft.

Die Investitionen seien auch wesentlich angesichts der Herausforderungen durch die Migration. Dabei forderte Hoyer auch eine Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandskraft und Stabilität in jenen Ländern, die von der aktuellen Flüchtlingskrise am stärksten betroffen seien. Schließlich müssten in den Aufnahmeländern bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Einheimische gefördert werden. Darüber hinaus sei es notwendig, Nachbarstaaten der EU vor allem im Süden zu unterstützen, um den Menschen dort Hoffnung für eine Zukunft in ihren Ländern zu geben, sodass es zu keinen Migrationsströmen komme.

Hoyer wies zurück, dass mit EIB-Geld für VW auch betrügerische Technologien wie im Rahmen des Abgasskandals gefördert wurden. Allerdings werde man aufmerksamer als bisher agieren. Aber „so weit wir bisher wissen, wurden unsere Mittel für VW nicht missbräuchlich verwendet“, doch sei es insgesamt eine „schmerzhafte Erfahrung“ und ein „tiefer Schock“ für die Investitionsbank. Denn, so Hoyer, „wir stehen auch für den Klimaschutz. Wenn wir hier Avantgarde sein wollen, müssen die Partner ihre Versprechen einhalten“. (APA)