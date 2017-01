Hintergrund

Zölle und Importsteuern: Was Trump darf und was nicht

“Grenzsteuern“, Zölle, Importsteuer: Mit seinen Ankündigungen, Androhungen und Anordnungen sorgt Donald Trump schon zu Beginn seiner Präsidentschaft in der Wirtschaftswelt für helle Aufregung und die ein oder andere Sorgenfalte. Aber was kann und was darf der 45. Präsident der Vereinigten Staaten eigentlich tun? Ein Überblick.