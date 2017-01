Innsbruck – „Compliance bringt enorme Spannungsverhältnisse für Versicherungsmakler – einerseits mit den Versicherungsunternehmen und andererseits auch mit den Kunden“, erklärte gestern Thomas Tiefenbrunner, Fachgruppenobmann der Versicherungsmakler in der Wirtschaftskammer Tirol (WK), beim Expertentag der Tiroler Versicherungsmakler. So gebe es so gut wie keine Kulanzentschädigungen mehr, vor allem bei Vorliegen von Grenzfällen beziehungsweise bei unklarer Sach- und Rechtslage.

Die Ausgangssituation des Versicherungsmaklers habe sich durch das Thema Compliance erheblich verschlechtert, hieß es auf der Tagung. Demnach sieht sich die Branche mit zusätzlichem bürokratischen Aufwand und einem ständigen Spannungsverhältnis zwischen Versicherungsmaklern und Kunden konfrontiert. Auch verschärfte Datenschutz-Regelungen wie auch der Verdrängungswettbewerb seien nur einige Auswirkungen von Compliance, kritisieren die Makler.

Compliance bedeutet die Einhaltung sämtlicher für das Unternehmen relevanten gesetzlichen Pflichten, Vorschriften und Regeln sowie innerbetrieblichen bzw. überbetrieblichen Regelwerken.Die Versicherungsmakler haben sich in Österreich heuer neue Standesregeln auferlegt. (TT)