Wien - Ins neue Regierungsprogramm hat sie es nur auf Seite 30 (von 35) geschafft, in großen Unternehmen soll sie künftig jedoch die Frauen in den Vordergrund rücken: Ab 1. Jänner 2018 wird eine Quote für mehr Aufsichtsrätinnen in der Privatwirtschaft sorgen, das ist der Plan der Regierung, auf den sich SPÖ und ÖVP in ihren Verhandlungen zum neuen Programm geeinigt haben.

Dass es Maßnahmen braucht, geht aus den Zahlen hervor. Die Geschäftsführungen der 200 umsatzstärksten Unternehmen in Österreich sowie in börsenotierten Konzernen sind in Männerhand, das zeigt der „Frauen.Management.Report“ der Arbeiterkammer aus dem Vorjahr, der neue Bericht ist derzeit in Ausarbeitung. Zuletzt lag der Frauenanteil in der Geschäftsführung der 200 umsatzstärksten Betriebe bei 7,2 Prozent. Auch börsenotierte Firmen waren eine Männerbastion, nur in sieben von ihnen war überhaupt ein weibliches Vorstandsmitglied bestellt. Jedes vierte der 200 größten Unternehmen kam in Geschäftsführung und Aufsichtsrat gänzlich ohne Frau aus. Etwas besser sah es in den Kontrollgremien aus. In den Top-200-Unternehmen betrug der Frauenanteil in den Aufsichtsräten 17,7 Prozent. In börsenotierten Firmen machte dieser Satz 17,4 Prozent aus.

Quote in staatsnahen Unternehmen seit 2011

Eine Quote ist an sich nichts neues, gibt es sie doch bereits einige Jahre in den staatsnahen Unternehmen und dies nicht ohne Erfolg, wie die Zahlen zeigen. Die Regierung hat sich 2011 verpflichtet, den Frauenanteil in Aufsichtsgremien der Unternehmen, an denen der Bund mit 50 Prozent oder mehr beteiligt ist, bis Ende 2013 auf 25 Prozent zu erhöhen, bis 31. Dezember 2018 sollte die Beteiligung der Frauen auf 35 Prozent angehoben werden. Zuletzt lag der vom Bund verantwortete Frauenanteil in Aufsichtsräten staatsnaher Unternehmen bei durchschnittlich 38 Prozent. Der Bund war laut dem letzten Bericht an 56 Unternehmen mit 50 Prozent und mehr beteiligt und entsandte 295 von insgesamt 386 Aufsichtsratsmitglieder - davon waren 112 Frauen. Insgesamt saßen in den Aufsichtsräten dieser Betriebe 133 Frauen, wobei die Quotenvorgabe nur für die vom Staat gestellten Aufsichtsratsmitglieder gilt. 47 Unternehmen wiesen zuletzt eine Bundes-Frauenquote von 25 Prozent oder mehr auf, in 23 Firmen davon sind Frauen zu 50 Prozent oder mehr vertreten. Neun Unternehmen erfüllten die Vorgabe von 25 Prozent noch nicht. In sechs davon hatte der Bund gar keine Frau entsandt.

Auch für den Öffentlichen Dienst gilt eine Quote, und zwar von 50 Prozent. Das heißt, bei gleicher Qualifikation müssen bei allen Ausschreibungen Frauen so lange bevorzugt eingestellt werden, bis in allen Verwendungsgruppen ein ausgeglichener Frauenanteil erreicht ist. Laut dem Gender-Controlling-Bericht des Öffentlichen Dienstes aus dem Juni 2016 ist der Frauenanteil in hohen Positionen seit 2006 um 6,8 Prozentpunkte gestiegen und betrug zuletzt 34,5 Prozent. Der Gesamtanteil weiblicher öffentlich Bediensteter ist im selben Zeitraum um drei Prozentpunkte gestiegen und hat Ende 2015 41,7 Prozent ausgemacht.

Im neuen Arbeitsprogramm der Bundesregierung findet sich die verpflichtende Frauenquote in Aufsichtsräten von Großunternehmen in einem knappen Absatz unter dem Schwerpunkt Sicherheit. Nach dem Vorbild der deutschen Rechtslage wird ab 1. Jänner 2018 in Aufsichtsräten von börsenotierten Unternehmen sowie von Firmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern eine Frauenquote von 30 Prozent festgelegt. Diese ist bei Neubestellungen einzuhalten, heißt es darin weiter. Den Ministerrat soll die Materie im Juni 2017 passieren, die genaue Ausgestaltung ist laut Frauenministerium aber noch offen.

Vorbild Deutschland

In Deutschland gilt die Quote für die Privatwirtschaft seit Jahresbeginn 2016. Das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe in Führungspositionen verpflichtet rund 100 börsenotierte Unternehmen, in denen die Arbeitnehmerseite voll mitbestimmungsberechtigt ist, bei Neubesetzungen im Aufsichtsrat sicherzustellen, dass mindestens 30 Prozent der Posten von Frauen besetzt werden. Wird dieser Anteil nicht erreicht, bleiben die Sitze unbesetzt. Im Deutschen Bundestag wurde die verpflichtende Quote übrigens auch kein ganzes Jahr vor Inkrafttreten beschlossen, knapp vor dem Frauentag 2015. Eine Mitte vergangenen Jahres veröffentlichte Studie bestätigte die Wirkung dieser Quote, denn in den Aufsichtsräten deutscher Topkonzerne hat sich seit der Einführung einiges getan. Ganz an der Spitze blieben Managerinnen aber die Ausnahme. (APA)