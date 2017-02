Von Harald Angerer

Hochfilzen – Weltmeisterschaften, Weltcups, Europameisterschaften – die sportlichen Großevents haben in Tirol einen großen Stellenwert, doch was bringen sie dem Land, der Wirtschaft und dem Tourismus? Darüber diskutierten Experten unter Moderation von TT-Chefredakteur Alois Vahrner gestern im Rahmen der Biathlon-WM im Tirol-Berg in Hochfilzen. Auf dem Podium saßen Karlheinz Töchterle, Geschäftsführer des Standortmarketings „Lebensraum Tirol 4.0“, Hotelierin und ehemalige Opernballchefin Elisabeth Gürtler, der Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) Peter Mennel und Hochfilzen-OK-Vizechef und Egger-Manager Matthias Danzl.

„Zwischen Profil und Profit“ war das Thema der Diskussion und genau in diesem Spannungsfeld bewegen sich die Großveranstaltungen auch. „Biathlon in Hochfilzen ist über die Jahre gewachsen, aber einer der Gedanken war immer auch, die Region mit der Veranstaltung bekannter zu machen“, schildert Danzl und belegte die Überlegungen mit Zahlen. So verfolgten im deutschen Fernsehen durchschnittlich 5 Mio. Zuseher die Biathlon-Weltcuprennen. In der letzten Saison waren es damit 240 Mio. Fernsehzuschauer. „Zum Vergleich: Den deutschen DFB-Pokal sehen 120 Millionen Menschen“, sagt Danzl.

Für Gürtler müsse es einen langfristigen Nutzen aus solchen Veranstaltungen geben, denn „bekannt sein heißt nicht, dass dann auch wer da hinfährt“, ist Gürtler überzeugt. Auch brauche es genaue Überlegungen, welche Sponsoren zu welcher Region passen. Dennoch sei die Bekanntheit wichtig, meldet sich Tirol-Werber Josef Margreiter zu Wort, denn ein unbekanntes Produkt würde der Kunde auch im Supermarkt nicht kaufen. „Großveranstaltungen sind auch ein Fitnesstraining für die Regionen, sie zwingen zur Zusammenarbeit“, ist Margreiter überzeugt.

Für Mennel ist klar: „Kinder brauchen Helden.“ Das sei einer der nachhaltigsten Effekte von Großveranstaltungen und auch Töchterle verwies auf die Nachhaltigkeit der Events. Es gelte das rechte Maß zu finden. Negativbeispiele wären die Fußball-WM in Südafrika, die Olympischen Spiele in Sotschi, aber auch die Fußball-EM in Österreich mit dem Auf- und Rückbau des Tivoli­stadions in Innsbruck. „Wichtig ist, eine Verbindung zwischen den Großevents, dem Sport und der Wissenschaft und Wirtschaft herzustellen“, sagt Töchterle.

Auch das Thema Olympia-Bewerbung 2026 in Tirol kam zur Sprache. „Ich glaube, Olympia wäre eine große Chance für Tirol“, sagte Mennel. Infront-Direktor Stefan Krauss (sein Unternehmen ist auf die Vermarktung von Sportevents spezialisiert) war vorsichtiger. „Ich bin überzeugt, dass Tirol durch seine herausragenden, immer wiederkehrenden Einzelevents mehr profitiert als von Olympia“, sagt Krauss. Hochfilzen und das Hahnenkammrennen in Kitzbühel seien dafür beste Beispiele.

Mennel strich hingegen die Vorteile von Olympia heraus, so könnte die Bahnstrecke im Oberland nach St. Anton doppelgleisig gebaut werden, auch das Wohnungs- und Verkehrsproblem könnte durch Olympische Spiele nachhaltig verringert werden. „Die meisten Sportstätten gibt es schon und bei der Hallenfrage gibt es kreative Ansätze. Wir werden sicher keine neue Eishalle bauen“, versicherte der ÖOC-Generalsekretär bei der Veranstaltung.