Wien – Ein von kanadischen und europäischen Nicht-Regierungsorganisationen (NGO) herausgegebener Bericht warnt vor den Konsequenzen der im Handelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada vorgesehenen „Regulatorischen Kooperation“. Damit räume das Handelsabkommen Industrievertretern vorzeitigen Zugang zu Gesetzesvorhaben ein, heißt es in einer Presseaussendung von Attac Österreich am Donnerstag.

Der Bericht „Von NAFTA zu CETA: „Konzerlobbyismus durch die Hintertür“ wurde heute von LobbyControl, Canadian Center for Policy Alternatives, Corporate Europe Observatory und Forum für Umwelt und Entwicklung veröffentlicht. Im durch CETA etablierten „Forum für regulatorische Kooperation“ (RCF) könnten Gesetzesvorhaben eng mit Lobbygruppen abgestimmt werden, noch bevor die nationalen Parlamente sie zu Gesicht bekommen, heißt es.

Einfluss von Konzernen würde größer werden

So habe die regulatorische Kooperation beim nordamerikanischen Handelsabkommens NAFTA - die als Blaupause für den RCF gelte - zum Beispiel dazu geführt, dass Pestizide, die in anderen OECD-Ländern verboten seien, in Kanada weiterhin erlaubt seien. Zudem sei Kanada - einst Vorreiter bei den Schutzstandards zu giftigen Chemikalien - wegen des Lobbydrucks inzwischen hinter EU-Niveau zurückgefallen.

Laut dem Bericht, für den Regierungsdokumente, Positionspapiere der Industrie, wissenschaftliche Studien, Presseartikel und Experteninterviews ausgewertet wurden, könnten große Konzerne die regulatorische Kooperation auch bei CETA nutzen, um ihren Einfluss weiter zu stärken.

NAFTA als Negativbeispiel

„Kanadas Erfahrungen mit NAFTA zeigen, dass die regulatorische Kooperation demokratische Institutionen aushebelt. Stattdessen gewinnen intransparente, von Konzernlobbyisten dominierte Gremien, an Bedeutung. Das Gleiche geschieht nun bei CETA. Industrievertreter bekommen dadurch die Möglichkeit, Regeln zu Gesundheit-, Verbraucher- oder Umweltschutz zu beeinflussen, verzögern oder verhindern“, so Studienautor Stuart Trew vom Canadian Center for Policy Alternatives.

Laut Max Bank, Handelsexperte bei LobbyControl, entmachtet die regulatorische Kooperation die gewählten Parlamente und etabliert ein Schattenparlament für Konzernlobbyisten. „Mit diesem Werkzeugkasten können Lobbyisten über CETA Errungenschaften auf Ebene des Umwelt- und Verbraucherschutzes rückgängig machen“, warnt Bank. (APA)