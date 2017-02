Wien – Morgen, Donnerstagmittag, steht bei den Sozialpartnern und den Tourismusreferenten der Parlamentsparteien schwere Kost auf der Speisekarte: Sie wollen das angebrannte Menü rund um einen Fachkräftemangel bei Rekordarbeitslosigkeit wieder schmackhaft machen.

Ausgeklammert wurde der Streit um die Beschäftigten beim ÖBB-Caterer „Henry am Zug“ - für deren Arbeitsverhältnisse sind künftig die Eisenbahner und nicht die Gastronomen zuständig, berichtet der Kurier. Die ÖBBler haben sich in einem internen Wettstreit in der Verkehrs- und Tourismusgewerkschaft vida durchgesetzt, ist zu hören. Was wiederum bei den Arbeitgebern für Unverständnis im Vorfeld des Tourismus-Gipfels gesorgt habe.

„Ich kann das Gesudere nicht mehr hören.“

Allzu viel Freundlichkeit herrschte ohnehin nicht vor Verhandlungsbeginn. So richtete die private Hoteliervereinigung (ÖHV) der vida aus, die Gewerkschaft solle sich für eine bessere Kinderbetreuung einsetzen. Bessere Kinderbetreuung würde vielen Mitarbeitern das Arbeiten und das Familienleben erleichtern.

„Sie sehen nicht ein, warum sie mit ihrer Lohnsteuer die Kinderbetreuung voll mitfinanzieren, die Betreuung ihrer Kinder aber im Gegensatz zu den 9-to-5-Mitarbeitern in der Gewerkschaft privat organisieren müssen“, so ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer.

Vor kurzem wiederum hatte vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit wegen Kritik an den angeblich hohen Lohnkosten Richtung ÖHV gemeint: „Ich kann das Gesudere nicht mehr hören.“

Mindestlohn ab Mitte 2018

Dafür hat es laut Kurier im Vorfeld des morgigen Treffens eine Annäherung beim Mindestlohn gegeben. Die Zeitung zitiert Mario Pulker, Obmann des Fachverbands Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich, mit den Worten: „Wir haben uns darauf verständigt, dass für die gesamte Branche ab dem 1. Mai 2018 ein Mindest-Kollektivvertrag für ungelernte Arbeitskräfte von 1.500 Euro brutto gilt.“

Von den 220.000 Beschäftigten in der Gastronomie-Branche und Hotellerie erhält laut vida rund die Hälfte den derzeitigen Mindestlohn von 1.420 Euro brutto. Dieser Betrag entspricht rund 1.200 Euro netto. 42.000 Personen waren im Jänner im Tourismussektor arbeitslos gemeldet. (APA)