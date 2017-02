Von Michael Sprenger

Wien – Die Regierung verlangt von den Sozialpartnern bis Ende Juni eine Vereinbarung, damit künftig für einen Vollzeitjob mindestens 1500 Euro gezahlt werden. Zugleich sollen sich die Arbeitnehmer (AK und ÖGB) und Arbeitgeber (Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer) auf eine Arbeitszeitflexibilisierung einigen.

Am Beginn der Verhandlungen zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden versuchen beide Seiten nunmehr, ihre Positionen abzustecken. Für den Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Leitl (ÖVP) geht es bei diesen Verhandlungen aber auch um die Zukunft der Sozialpartnerschaft. Lange Zeit ein Erfolgsmodell in Österreich, steht sie nun auf dem „Prüfstand“, sagt Leitl im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „Sind wir Sozialpartner noch in der Lage, Probleme zu lösen? Wenn wir bei Mindestlohn und Arbeitszeitflexibilisierung bis Juni keine gemeinsame Lösung präsentieren, dann stellen wir auch die Sozialpartnerschaft in Frage. Dann würden wir uns eine Inkompetenz bescheinigen. Das wäre für uns eine echte Blamage. Die Sozialpartner würden so ihre Problemlösungskompetenz aufs Spiel setzen“, sagte der Arbeitgeberpräsident.

Für Leitl ist klar, was dies dann bedeutet: „Wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber hier scheitern, wird es künftig eine klare Gewichtsverlagerung hin zur Regierung geben.“

Dass an der Spitze der großen Interessenverbände ein Generationenwechsel bevorsteht, sei „mit Blick auf das Alter der Präsidenten jedem klar“, sagt Leitl. „Umso mehr müssen wir darauf achten, unseren Nachfolgern keine Baustellen zu hinterlassen.“ ÖGB-Präsident Erich Foglar und AK-Präsident Rudolf Kaske sind 61 Jahre alt, Leitl selbst ist 67.

Und wie schätzt Leitl nun die Chance auf eine Einigung bei Mindestlohn und Arbeitszeitflexibiliserung ein? „Das Problem sind die aufgeladenen Emotionen auf beiden Seiten. Die Gewerkschaft spricht von Überstundenraub, die Wirtschaft von der Wettbewerbsfähigkeit, die auf dem Spiel steht. Wir müssen rasch auf eine sachliche Ebene kommen. Dann schaffen wir eine Lösung“, so Leitl.