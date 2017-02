Athen – Die griechische Schuldenkrise ist neuerlich Spitzenthema bei der Sitzung der Eurogruppe Montag in Brüssel. Allerdings wird keine Einigung auf ein Übereinkommen für die zweite Überprüfung des dritten Hilfsprogramms erwartet. In EU-Ratskreisen hieß es am Donnerstag, dass weiterhin nur ein Drittel der Anforderungen seitens der griechischen Regierung erfüllt worden sei.

Die griechische Regierung will zur Freigabe von Krediten mit ihren Gläubigern, der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds (IWF), beim Treffen der Eurogruppen-Finanzminister am kommenden Montag in Brüssel eine „politische Grundsatzeinigung“ erreichen.

IWF hält Wachstumsprognosen für zu optimistisch

Seit Monaten sind sich Athen und die Gläubiger uneins über die Bedingungen für die Freigabe von Krediten aus einem Hilfsprogramm mit einem Volumen von insgesamt 86 Mrd. Euro. Das entsprechende Programm hatten die Euroländer Mitte 2015 beschlossen, wobei der Internationalen Währungsfonds dabei anders als bei früheren Programmen nicht mit eigenen Finanzmitteln beteiligt ist. Athen muss in diesem Sommer Kredite in Höhe von mehr als 7 Mrd. Euro zurückzahlen.

Der IWF hält die Wachstums- und Haushaltsvorhersagen für das pleitebedrohte Griechenland für zu optimistisch und fordert Schuldenerleichterungen. Dies lehnt vor allem der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ab, der gleichzeitig eine vollständige Beteiligung des IWF an den Krediten für Griechenland befürwortet

Die mangelnde Umsetzung der Anforderungen hatte bereits Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem bei der vergangenen Sitzung der Finanzminister der Währungsunion im Jänner bemängelt. Seitdem habe sich aber kaum etwas verändert, es habe keine Fortschritte gegeben. Die Dinge könnten jedenfalls besser laufen, hieß es.

„Ausdrückliche“ Gelassenheit

Gleichzeitig herrscht in den Ratskreisen aber Gelassenheit über das weitere Prozedere. Es wäre zwar schön, wenn es ein schnelleres Fortkommen geben könnte, aber es sei auch nicht sicher, ob man sich so weit annähere, dass die Vertreter der vier Instituionen nach der Eurogruppe wieder nach Athen reisen werden.

Eine außerordentliche Sitzung der Eurogruppe, sollte es in den nächsten Wochen doch zu einer Einigung kommen, stehe keinesfalls im Raum. Dies sei nicht notwendig, es gebe monatliche Tagungen der Währungsunion bis zum Juli. Deswegen brauche es auch keine Aufgeregtheit. Daran änderten auch anstehende Wahltermine in den Niederlanden Mitte März nichts.

Eine Garantie, dass der IWF künftig an den Griechenland-Hilfsprogrammen weiter mache, gebe es keine. Aber, wurde betont, das Direktorium des Internationalen Währungsfonds dürfte mehrheitlich dafür sein, wenn es sich um ein überlebensfähiges Programm handle. Der IWF hält die Wachstums- und Haushaltsvorhersagen für das pleitebedrohte Griechenland für zu optimistisch und fordert Schuldenerleichterungen. Dies lehnt vor allem der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ab, der gleichzeitig eine vollständige Beteiligung des IWF an den Krediten für Griechenland befürwortet. Der in Washington ansässige IWF besteht seinerseits auf weiteren Steuererhöhungen und noch mehr Kürzungen bei den Pensionen.

Im Streit um neue Reformzusagen Griechenlands für weitere Hilfszahlungen sind zuletzt die Wogen wieder etwas hoch gegangen. Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras attackierte den IWF sowie den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble, der erklärt hatte, dass die Griechen über ihre Verhältnisse lebten. Im EU-Parlament in Straßburg wurde diese Woche davor gewarnt, gegen Griechenland zu „zündeln“ und schon wieder von einem Grexit zu sprechen.

Griechen heben Milliarden ab Die griechischen Bürger haben seit Jahresbeginn mehr als 2,7 Mrd. Euro von ihren Bankkonten abgehoben. Ursache: Neue Diskussionen im In- und Ausland über einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Die Bankeinlagen der Griechen sind seit Ende Dezember von 131,8 Mrd. Euro auf 129,09 Mrd. Euro Mitte Februar gefallen.

Viele Menschen halten ihr Erspartes in Truhen, Safes und unter ihren Matratzen versteckt. Dies ergibt sich aus Informationen aus Kreisen des Verbandes der griechischen Banken, die am Freitag in der griechischen Presse veröffentlicht wurden. (APA, dpa, TT.com)