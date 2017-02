Brüssel, Luxemburg, Wien – Die Europäische Investitionsbank (EIB) will heuer deutlich mehr Darlehen zur Finanzierung von Projekten in Österreich geben als im Vorjahr. „Wir streben in diesem Jahr mindestens 1,6 Mrd. Euro an. Aber wenn alles gut geht, können auch über 2 Mrd. zusammenkommen“, sagte der für Österreich zuständige EIB-Vizepräsident Andrew McDowell im Gespräch mit der APA.

2016 hat die EIB Darlehen im Umfang von 1,447 Mrd. Euro an Österreich gegeben. Mit einberechnet sind Projekte, die mit dem Europäischen Fonds für Strategische Investitionen (EFSI) abgesichert sind.

Hoffnung auf weitere EFSI-Projekte

McDowell sagte, er hoffe, dass im Mai oder Juni in Österreich weitere EFSI-Projekte unterzeichnet werden können. Dafür gebe es zwei Möglichkeiten: Ein Projekt betrifft die Pharma-Entwicklung. Ein zweites betrifft ein Public-Private-Partnership (PPP)-Projekt, entweder zum Gesundheitssystem oder zu Schulen.

„Einige Projekte in der Pipeline sind in Österreich ziemlich fortgeschritten, darunter auch Vorhaben im Gesundheitssystem, das wir mit Hilfe von PPP finanzieren würden. Wir schauen uns auch den Bau von Schulen im Zuge von PPP-Projekten an“, sagte der EIB-Vize. „Wir schauen uns auch Kredite an Unternehmen an unter dem EFSI, vor allem versuchen wir mehr innovative Unternehmen in Österreich zu finden, mit denen wir EFSI-Finanzierungen machen können.“

68 Prozent in Verkehr und Telekommunikation investiert

Im Jahr 2016 entfielen 68 Prozent der EIB-Darlehen an Österreich auf den Bereich Verkehr und Telekommunikation, auf Klein- und Mittel-Unternehmen (KMU) entfielen 18 Prozent. „Der Anteil der KMU-Finanzierung in Österreich wird zunehmen. Er war bisher eher gering, der Anteil der Infrastruktur-Finanzierung dagegen hoch. Wir wollen vor allem das Geschäft mit innovativen KMU in Österreich voranbringen, weil das die Wettbewerbsfähigkeit insgesamt verbessert“, sagte McDowell.

„Wir werden mehr Windenergie und mehr Verkehr machen, einschließlich Bahn-Infrastruktur“, kündigte der Vizepräsident an. Und „wir wollen enger mit dem Bankensystem arbeiten, um den Wertpapiermarkt (Securities) zu vertiefen und erweitern. Damit wollen wir den Banken vor Ort Spielraum verschaffen, dass sie frische Kredite an den Mittelstand vergeben können.“ Die EIB sehe „einen zusätzlichen Projektbedarf in Österreich im Zuge der soliden Konjunktur“. (APA)