Wien – Ungeachtet kleinerer und größer Scharmützel der vergangenen Tage hat sich die Koalition am Dienstag im Ministerrat auf den im erneuerten Regierungsprogramm vereinbarten Beschäftigungsbonus verständigt.

Beim diesem Maßnahmenpaket geht es darum, dass Dienstgebern über drei Jahre hinweg für zusätzlich beschäftigte Mitarbeiter die Lohnnebenkosten zur Hälfte erlassen werden. Umgesetzt werden im Wesentlichen die zuletzt von Kanzler Christian Kern (SPÖ) präsentierten Vorschläge, „ergänzt um einige Wünsche der ÖVP“, wie Kern am Dienstag im Ö1-Morgenjournal erklärte.

Die Antragstellung ist ab 1. Juli möglich und hat grundsätzlich vor Schaffung des ersten zu fördernden zusätzlichen Arbeitsplatzes zu erfolgen. Die Kosten über den kommenden Finanzrahmen 2018-21 belaufen sich auf zwei Milliarden Euro. Nach spätestens zwei Jahren erfolgt gemäß Wunsch des Finanzministeriums eine Evaluierung. Abgewickelt wird das Förderprogramm nicht nur über die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) sondern auch über die Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT).

Zweifel von Europarechtler und Wirtschaftstreuhändern

Der Europarechtler Franz Leidenmühler hatte bereits am Montag bezweifelt, dass diese Regelung vom EuGH akzeptiert werden könnte. Verena Trenkwalder von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder äußerte heute die Befürchtung, dass der Beschäftigungsbonus „mit EU-Beihilfenrecht massiv kollidiert“. Halte die Regelung nicht, müsste Österreich die Beihilfe von den Unternehmen wieder zurückfordern.

Mehrere Bedingungen

Freilich wird nicht jeder zusätzliche Arbeitsplatz gefördert. Die aufgenommene Person muss entweder arbeitslos gemeldet gewesen sein, den Job wechseln, aus einer österreichischen Ausbildungsstätte kommen oder, und das ergänzt die Kern-Pläne, sie muss ein Beschäftigungsverhältnis auf Basis einer Rot-Weiß-Rot-Karte vorweisen. Insgesamt haben diese Bestimmungen zur Folge, dass bei der Neu-Beschäftigung von Personen, die erst nach Österreich zuwandern, keine Förderung möglich wäre.

Als Referenzwerte werden die Beschäftigtenstände zum Zeitpunkt der Antragstellung sowie zwölf Monate davor herangezogen. Um förderungsfähig zu sein, muss im Vergleichszeitraum ein Zuwachs an Beschäftigungsverhältnissen von zumindest einem zusätzlichen Vollzeitäquivalent vorliegen. Für Unternehmen, die erst im Laufe der letzten zwölf Monate vor Antragstellung gegründet wurden, gilt als Berechnungsgrundlage ein Mitarbeiterstand von null. Die Beschäftigungsdauer muss zumindest sechs Monate betragen.

Doppelförderungen sollen vermieden werden. Daher wird für einen Beschäftigten, für den eine Lohnnebenkostenförderung gemäß Start-up-Förderung bezogen wird, nicht gleichzeitig auch ein „Beschäftigungsbonus“ gewährt. Betriebe, die dem Sektor Staat zugerechnet werden, können nicht gefördert werden.

Regierung sieht Regelung EU-konform

Die Regierung geht davon aus, dass der beschlossene Beschäftigungsbonus EU-rechtlich standhält. Er sehe keinen Grund warum diese Förderung rechtlich nicht halten sollte, meinte Sozialminister Stöger (SPÖ) vor dem Ministerrat. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) sieht zwar eine umstrittene Frage, hält die Vorgangsweise aber für gerechtfertigt.

Tatsächlich ist juristisch umstritten, ob es EU-rechtlich möglich ist neu nach Österreich kommende Arbeitnehmer vom Bonus auszuschließen. Dem widersprach SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder. Er sehe hier keinerlei Einschränkung der Freizügigkeit am Arbeitsmarkt.

Groß sind jedenfalls die Erwartungen, was der Bonus für die Beschäftigung zusätzlicher Arbeitskräfte bringen soll. Mitterlehner geht von rund 160.000 Arbeitsplätzen über drei Jahre gerechnet aus. Seinen Berechnungen zufolge würde sich ein Unternehmen pro Arbeitnehmer und Jahr etwa 4.000 Euro an Lohnnebenkosten ersparen. Voraussetzung, um überhaupt den Bonus lukrieren zu können, ist, dass die neu eingestellten Arbeitskräfte zumindest sechs Monate in Beschäftigung bleiben.

Zudem müssen sie bisher entweder schon in Österreich beschäftigt gewesen sein, beim AMS gemeldet sein, eine österreichische Ausbildung absolviert haben oder Inhaber einer Rot-Weiß-Rot-Card sein.

Kern wies Befürchtungen zurück, dass Österreicher mit ausländischem Schulabschluss nicht für den Beschäftigungsbonus infrage kommen, der einen Erlass der Hälfte der Lohnnebenkosten für einen Zeitraum von drei Jahren vorsieht. „Ich denke, dass sie von unserem Vorschlag umfasst werden.“ Man müsse das aber „im Detail prüfen“. Gegen Kritik der Gewerkschaft verteidigte der SPÖ-Chef auch, dass Teilzeitjobs ebenfalls in den Genuss der Förderung kommen sollen. Das sei „legitim“, aber: „Mir sind Vollzeitjobs lieber als Teilzeitjobs.“

Förderung nicht unbefristet und schon wieder „Scharmützel“

Klargestellt wurde von Kern, dass der Bonus mit der Halbierung der Lohnnebenkosten für zusätzliche Arbeitsplätze nicht unbefristet läuft, sondern fürs erste nur so lange, bis die dafür budgetierten zwei Milliarden aufgebraucht sind. Ihm wäre es lieber, wenn dies sehr schnell geschehe, was bedeuten würde, dass die Arbeitslosigkeit rasch gesunken sei. Evaluiert wird der Bonus jedenfalls nach zwei Jahren.

Dann soll entschieden werden, ob die Maßnahme allenfalls verlängert werden könnte. Weiter laufen würde der Bonus fürs erste aber auch bei einer Beendigung. Denn garantiert ist, dass die schon genehmigte Lohnnebenkostenhalbierung für die zusätzlichen Arbeitsplätze drei Jahre lang läuft.

Der Kanzler bestritt auch, dass er ursprünglich geplant habe, den Bonus nur für die Anstellung von Arbeitslosen zu vergeben. Die einzige Gruppe, die jetzt noch dazu gekommen sei, seien Inhaber der Rot-Weiß-Rot-Karte. Mitterlehner hatte dagegen vor dem Ministerrat für seine Partei reklamiert, dass entgegen den ursprünglich kolportierten Plänen nun z.B. auch die Aufnahme von Lehrlingen gefördert werde. Die ÖVP habe hier eine Änderung der ursprünglichen Kern-Pläne erreicht. (APA, TT.com)