Wien – Insolvenzexperte Hans-Georg Kantner vom Gläubigerschutzverband KSV1870 hat heute die von der Bundesregierung geplanten Änderungen im Insolvenzrecht kritisiert. Die dabei vorgesehene Verkürzung der Frist im Abschöpfungsverfahren von derzeit sieben auf drei Jahre und der geplante Entfall der Mindestquote werde nicht mehr Schuldner veranlassen, vor Gericht zu kommen, so Kantner.

Der Bundesregierung gehe es in dem im Regierungsprogramm angekündigten Punkt: „Modernes Insolvenzrecht - Kultur des Scheiterns“ nur um den Privatkonkurs und nicht um Unternehmensinsolvenzen, kritisierte Kantner bereits am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten. „Da kommt jetzt was unter einer falschen Flagge daher“, sagte der Insolvenzexperte. Es gebe volkswirtschaftlich und gesellschaftlich gute Argumente, nicht alle, die zahlungsunfähig seien, gleich zu behandeln. Außerdem sollte man sinnvolle Verfahren nicht zerstören.

Die Forderung der Abschaffung der Mindestquote bei der Schuldentilgung sei ein Anliegen des Sozialministers. Die Argumentation, „Immer mehr Menschen können sich einen Privatkonkurs nicht mehr leisten“, gehe aber an der Realität vorbei: „Ein Konkurs ist nichts, was man sich leisten können muss, sondern eine gesetzliche Verpflichtung, zu der man sich anstrengen muss“, so Kantner. Die Bundesregierung sei gar nicht so wirtschaftsfreundlich, wie es die Unternehmen brauchen würden. Kantner spricht sich für eine bevorzugte Schuldenregulierung für Unternehmen aus.

Im Rahmen des bisherigen Insolvenzrechtes fließen laut Kantner an die Banken jährlich 150 bis 180 Mio. Euro zurück. Ohne Mindestquote würde es aber kaum Zahlungspläne, kaum Quoten und damit auch kaum Rückflüsse mehr geben. Dies hätte zur Folge, dass sich die Kredite um etwa einen Viertel Prozentpunkt verteuern würden. Durch die Umwälzung der Kosten auf andere wäre auch die soziale Kohäsion gefährdet. „Der Schlüssel zum Erfolg ist die Mindestquote“, meinte der Insolvenzexperte.

Wesentliche Annahmen „falsch“

Auch nach Ansicht des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) wird die von der Regierung geplante Reform des Privatinsolvenzrechts mehr Schaden anrichten als Nutzen. Die Gläubigerschützer gehen davon aus, dass die Schuldenrückzahlungen dadurch um mindestens 150 Millionen geringer ausfallen würden. Kredite würden sich dadurch verteuern und auch restriktiver vergeben werden.

Auch für den AKV ist die geplante Reform schlecht durchdacht. Wesentliche Annahmen, die dem Reformplan zugrunde liegen, seien falsch, sagen die AKV-Experten. Das geltende Privatinsolvenzrecht führe in rund 92 Prozent der Fälle zu Lösungen, es wäre daher „sinnvoll, Augenmerk auf die gescheiterten 8 Prozent zu richten, anstatt ein funktionierendes System zur Gänze in Frage zu stellen“, erklärte der AKV am Mittwoch in einer Aussendung.

Als Entscheidungsgrundlage werde nur ein kleiner Ausschnitt der abgewickelten Schuldenregulierungsverfahren herangezogen, nämlich die Abschöpfungsverfahren, bei denen vor allem ehemalige Unternehmer an der derzeitigen 10-Prozent-Mindestquote scheitern würden. Dabei werde außer Acht gelassen, dass mindestens zwei Drittel der Privatkonkurse Verbraucher betreffen.

In 73 Prozent der Fälle würden sich Gläubiger und Schuldner auf einen Zahlungsplan einigen und es komme gar nicht erst zu einem Abschöpfungsverfahren. Durch die geplante Abschaffung der Mindestquote von 10 Prozent müssten die Gläubiger Schuldenrückzahlungen von mindestens 150 Mio. Euro jährlich abschreiben, warnt der AKV. Das werde die Zahlungsmoral beeinträchtigen, Kredite verteuern und zu einer restriktiveren Kreditvergabe führen. „Auch werden sich etliche Einzelunternehmer die Frage stellen, ob sie eine Entschuldung über einen 20-prozentigen Sanierungsplan in 2 Jahren anstreben, wenn ihnen im Falle einer Stilllegung des Unternehmens günstigere Entschuldungsmöglichkeiten offen stehen.“ (APA, TT.com)