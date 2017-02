Wien – Die Arbeiterkammer (AK) befürchtet durch die geplante „kleine“ Novelle des Ökostromgesetzes immense zusätzliche finanzielle Belastungen für die Stromkunden durch die Hilfe für unwirtschaftliche Biogasanlagen und fordert stattdessen einen „ambitionierten“ Ökostrom-Ausbau. Die Begutachtungsfrist für die Reform, die auch eine Neufassung des KWK-Punkte-Gesetzes vorsieht, endet am heutigen Mittwoch.

Laut AK kämen mit der Ökostrom-Reform auf die Privathaushalte bis zu 295 Millionen Euro Mehrbelastungen zu, die den rund 300 Biogasanlagen in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt würden. Das meiste Geld davon, 175 Millionen Euro, solle in Nachfolgetarife für Biogasanlagen fließen, die nach Ablauf der klar vereinbarten 13 Jahre Förderperiode noch weitere sieben Jahre fixe Abnahmepreise „und damit mehr als das Sechsfache des Strom-Marktpreises“ erhalten sollen. Das sei ein „unverantwortlicher Umgang“ mit Geld der Stromverbraucher, so AK-Energieexperte Josef Thoman in einer Aussendung.

„Aus Gründen der Versorgungssicherheit zu begrüßen“ ist für Oesterreichs Energie, den Interessenverband der heimischen Stromversorger, der neue Anlauf für ein KWK-Gesetz. Die Kraft-Wärme-Kopplung in hoch-effizienten thermischen Anlagen sei eine der wichtigsten Maßnahmen für Klimaschutz und Luftreinhaltung der vergangenen Jahre und benötige dringend eine gesicherte wirtschaftliche Basis, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Dabei kämen allein 60 Millionen Euro pro Jahr an zusätzlicher Belastung auf Verbraucher aus den Titeln KWK und Biogas zu, rechnete der Standard (Mittwoch) vor.

Des weiteren sieht die Ökostrom-Sammelnovelle eine Fristverlängerung für schon bei der Förderstelle beantragte Windräder von 3 auf 4 Jahre sowie die gemeinsame Nutzung von Photovoltaik-Anlagen in mehrgeschoßigen Häusern vor.

Die E-Wirtschaft sieht die Novelle als nötigen Zwischenschritt, dem zwingend eine umfassende strategische Neuorientierung auf Basis der zur Jahresmitte erwarteten integrierten Energie- und Klimastrategie folgen müsse. Die Novelle bringe einige Verbesserungen, sei aber „sicher nicht der große Wurf, den Österreich für die erneuerbare Energiezukunft benötigt“.

Dass immer wieder von steigenden Ökostromkosten zu lesen sei, decke sich nicht mit den Tatsachen, monierte am Mittwoch die IG Windkraft und verlangte einen stärkeren Abbau der Warteschlange der genehmigten Windkraftprojekte .

Auch der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) dementierte am Mittwoch drohende steigende Förderkosten für Ökostrom. Das Ökostromfördervolumen sinke 2017; auch unter Einrechnung einer verbesserten „kleinen“ Novelle werde der Strompreise für Haushalte und Industrie zu realen Preisen nicht ansteigen, so der EEÖ. Das Herausfallen einiger Wind-, Biogas- und PV-Anlagen aus der Förderung lasse das Unterstützungvolumen 2017 um 174 Millionen Euro ohne „kleine“ Novelle sinken. (APA)