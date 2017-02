Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Berlin – Die Ampelkennzeichnung für Lebensmittel „ist das verständlichste System für Konsumenten. Deshalb fordern wir, dass die Ampel wieder auf die politische Agenda der Parteien vor der Bundestagswahl kommt“, sagt Martin Rücker, Pressesprecher der deutschen Verbraucherorganisation foodwatch. Der EU-weit verpflichtenden Angabe der sieben wichtigsten Nährwerte, die seit 13. Dezember 2016 gilt, kann foodwatch nichts abgewinnen.

Die Angaben u. a. zum Zucker-, Fett- und Salzgehalt sind nur auf der Rückseite der Verpackungen vorgeschrieben, „auf der Vorderseite dürfen Hersteller weiter geschönte Prozentangaben machen, bezogen auf unrealistisch kleine Portionen“, kritisiert foodwatch. Gegen die Ampelkennzeichnung, die in Großbritannien vor Jahren einige Supermarktketten bei ihren Eigenmarken eingeführt haben, „ist die Lebensmittelindustrie Sturm gelaufen und war damit europaweit erfolgreich“, kritisiert Rücker.

In Österreich zeigt sich die Arbeiterkammer (AK), die sich immer für eine konsumentenfreundliche Kennzeichnung starkgemacht hat, zufrieden. „Das ist ein großer Schritt nach vorn“, sagt Tanja Hofmann von der Arbeiterkammer Tirol in einer ersten Bilanz knapp zwei Monate nach Einführung der Nährwertkennzeichnung. Verbesserungen im Detail würde man sich aber auch in der AK wünschen: „Die Kennzeichnungsverpflichtung gilt für verpackte Lebensmittel, aber mit Ausnahmen wie etwa Mineralwasser, Nahrungsergänzungsmittel, Kaugummi, Gewürze oder alkoholische Getränke. Gerade bei den alkoholischen Getränken wäre es aber interessant und relevant zu wissen, wie viel Kalorien sie haben“, sagt Hofmann. Eine Ampel, die dann auf Rot schaltet, wenn ein Nährwert (zu) hoch ist, hält Hofmann nur dort für sinnvoll, „wo man in einem Produkt gar nicht mit diesem Inhaltsstoff rechnet“. Beispiele finden sich leicht: ein hoher Salzgehalt in Schokolade und zu viel Zucker im Frischkäse.