Wien – Gegen die von der Regierung angestrebte verpflichtende elektronische Zustellung von Amtspost für Betriebe ab dem Jahr 2020 häuft sich Kritik. Wirtschafts- und Notariatskammer wollen ihre Mitglieder vor Mehraufwand durch E-Zustellung schützen. Auch Justizbehörden warnen vor möglichen Nachteilen.

Das Bundeskanzleramt (BKA) beziffert laut Standard (Montagausgabe) den Aufwand für die Errichtung des so genannten „Anzeigemoduls“ - sozusagen die digitale Poststelle für Amtsdokumente aller involvierten Bundesstellen - mit einmalig 470.000 Euro. Die laufenden Kosten würden „durch eine kostendeckende Gebühr für die Nutzung des Anzeigemoduls durch die Versender finanziert“. In Aussicht gestellte Einsparungen für die Versender seien erst nach der Probezeit darstellbar.

Nur die „halbe Wahrheit“

„Die Teilnahme an der elektronischen Zustellung für Unternehmer ist kostenfrei“, besagt der Gesetzesentwurf. Allerdings sei dies, so der Zeitungsbericht, nur die halbe Wahrheit. Die Zustellungsleistung koste sehr wohl: Das halbe Porto der gelben Post für einen analogen Standardbrief sei dafür veranschlagt, aktuell also 34 Cent.

„Elektronische Zustelldienste sollen diese Kosten zu ihrem Auftraggeber durchreichen“, besagten die Erläuterungen zum Deregulierungsgesetz 2017, mit dem E-Government- und Zustellgesetz geändert werden sollen. Der Auftraggeber wird laut Zeitungsinformationen die 34 Cent aber nicht allein vereinnahmen. Er müsse teilen: 5 Cent bekomme das BKA für die Ausgabe des zur Authentifizierung des Dokuments nötigen amtlichen Briefkopfs aus dem Anzeigemodul, 7 Cent gingen für den Versanddienst auf, 20 Cent für den Empfangsdienst.

Dass die E-Zustellung nur die Hälfte des 20-Gramm-Briefs kosten soll, verärgert die Wirtschaftskammer. Sie sieht darin eine Diskriminierung des teureren analogen Behördenwegs. Auch gebe die Verwaltung die via E-Government lukrierten Einsparungen nicht in Form von Abgaben- und Gebührensenkungen an Betriebe und Bürger weiter.

Einschränkung von Rechtsschutz und „rechtliches Gehör“

Die Datenschutzbehörde (DSB) wiederum urgiert Regelungen, mit denen die Vertretungsbefugnis des Abholers „für das betroffene Unternehmen“ geprüft wird. Die Identifikation einer Person reiche dafür nicht.

Das Justizressort beharrt auf Ausnahmen für Rechtsanwälte, Notare, Gerichte, Staatsanwaltschaften und Finanzprokuratur. Wie auch Banken, Versicherungen und Sozialversicherungsträger arbeiten sie seit 1990 mit dem „Elektronischen Rechtsverkehr“ (ERV), der es im Jahr auf 15,4 Millionen Transaktionen zu und vom Register der Justiz bringt. Auch warnt die Justiz der Zeitung zufolge vor der Abschaffung der physischen Zustellung. Dies schränke Rechtsschutz und „rechtliches Gehör“ grundsätzlich ein.

Auch auf Zeitprobleme machten Justizangehörige aufmerksam: Dem Gesetzesentwurf zufolge sollte eine Zustellung bereits am ersten Werktag nach Versendung der ersten elektronischen Verständigung als „bewirkt“ gelten. Diese Verkürzung berücksichtige Zustellvorgänge, in denen eine zweite Zustellung nötig und vorgeschrieben ist, nicht ausreichend. Ein klassischer RSa-Brief bleibt bei der Post zwei Wochen hinterlegt. (APA)