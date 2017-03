Wien – Ab heute kann die E-Auto Kaufprämie in der Höhe von 4.000 Euro in Anspruch genommen werden. E-Autos sind energieeffizienter und klimaverträglicher, wenn der Strom aus erneuerbarer Energie kommt, erklärt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in einer Aussendung am Mittwoch. Die Erfahrungen mit der E-Kaufprämie in Deutschland zeige aber, dass esmehr Maßnahmen wie niedrigere CO2-Grenzwerte für Neuwagen braucht, damit die Autohersteller mehr E-Automodelle auf den Markt bringen. Laut Klimaabkommen von Paris muss der Verkehr bis zum Jahr 2050 vom Erdöl unabhängig sein. Derzeit kommt 92 Prozent der Energie für den Kfz-Verkehr aus Erdölprodukten.

Der VCÖ weist auch darauf hin, dass in Österreich 95 Prozent der alltäglichen Autofahrten kürzer als 50 Kilometer sind. Die Reichweite der E-Autos ist je nach Modell um ein Vielfaches höher. „, stellt VCÖ-Experte Markus Gansterer fest.E-Autos hätten den Praxistest eindeutig bestanden. Sie seien im Vergleich zu Diesel- und Benzin-Pkw energieeffizienter und viel klimaverträglicher, wenn der Strom aus erneuerbarer Energie komme.

Flop in Deutschland

In Deutschland habe die Kaufprämie für E-Autos nicht den gewünschten Erfolg gebracht, so der VCÖ. Die Hälfte der Förderungen ginge bisher noch dazu an Plug-In Hybrid Pkw, die beim Fahren auf der Straße eine schlechte CO2-Bilanz aufweisen. Eine niederländische Studie habe das Fahrverhalten bei 6.000 Plug-In-Hybrid Pkw untersucht. Ergebnis: 71 bis 91 Prozent der Kilometer würden mit Benzin gefahren. Dazu komme: Die tatsächlichen CO2-Emissionen beim Fahren auf der Straße wären fast drei Mal so hoch wie die Herstellerangaben.

Das deutsche Verkehrsministerium kommt laut VCÖ zum Schluss, dass der Flop der deutschen E-Kaufprämie die Folge der mangelnden Anzahl an E-Automodellen am Markt ist. „Es braucht also Maßnahmen, damit die Hersteller mehr Modelle auf den Markt bringen. Das ist relativ einfach erreichbar, indem auf EU-Ebene niedrige CO2-Grenzwerte für Neuwagen beschlossen werden“, erläutert Gansterer.

Dann würden die Hersteller mehr E-Autos auf den Markt bringen, die Auswahl für die Autofahrerinnen und Autofahrer werde größer und durch den verstärkten Wettbewerb sinke der Kaufpreis.

Um das Ziel eines erdölfreien Verkehrssystems in den kommenden 33 Jahren zu erreichen, brauche es zudem einen konkreten Zeitplan, ab wann keine neuen Diesel- und Benzin-Pkw mehr verkauft werden. Diesen Zeitplan könne Österreich beschließen. In Deutschland, Norwegen und den Niederlanden werde bereits über einen Zeitplan zum Ausstieg aus Diesel und Benzin diskutiert. Heute würden in Österreich noch 92 Prozent der vom Kfz-Verkehr benötigten Energie aus Erdöl komme, so der VCÖ abschließend. (TT.com)