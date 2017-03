Von Peter Nindler

Telfs – Konträrer konnten die Reden beim politischen Aschermittwoch des Tiroler ÖVP-Wirtschaftsbunds mit ihrem Chef und Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Leitl in der Sky Lounge der Firma Thöni in Telfs nicht sein. Während LH Günther Platter (VP) eine Allianz der „positiven Kräfte in Tirol“ beschwor und auch vor persönlichen Verletzungen warnte, Leitl der Bundesregierung attestierte, sich bewegt zu haben, ging Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl in die Vollen. Zuerst übte er heftige Kritik daran, dass Österreich Mauern gegenüber Arbeitnehmern aus den mittel- und osteuropäischen EU-Ländern aufziehen wolle. „Dieser Protektionismus schränkt die Wettbewerbsfähigkeit ein, Österreich wird als Erstes dafür die Zeche zahlen.“ Dass seine „Schwarzen“ dabei mitmachen würden, schmerzt den Zillertaler.

Der Umgang mit Sozialleistungen, der Menschen zum Nichtstun nahezu nötige, ist für Hörl unerträglich, die Reform der Mindestsicherung hätte aus seiner Sicht noch schärfer ausfallen können. Dann folgten die Breitseiten: Dem Tiroler Arbeiterkammerpräsidenten Erwin Zangerl (VP) wirft Hörl vor, „mit einem Bein noch im sozialpolitischen Neandertal zu stehen“, jedoch mit der Populismuskeule auf die Unternehmer einzuschlagen. Und dann fror LH Günther Platter fast das Gesicht ein.

Hörl, bekanntermaßen kein Freund der schwarz-grünen Koalition im Land, ritt eine Attacke auf die Grünen, die sich gewaschen hatte. Indirekt nahm er die Maßnahmen für den Naturschutz und die Umwelt auf die Schaufel, indem er erklärte, die Natur in Tirol sei großartig und die Luft so rein, dass schon die Grünen begeistert seien. „Eigentlich, so würden es böse Zungen sagen“, setzte Hörl nach, „hätten sie ihr politisches Programm schon erfüllt und könnten zu ihren zentralen Aufgaben gehen. Die zentralen Aufgaben wären Radfahren und ein Zweit- und Drittauto pflegen.“ Der Applaus der anwesenden Unternehmer war ihm gewiss.

Danach formulierte Christoph Leitl die Wünsche an die Bundesregierung und seine Mitglieder: Leitl beklagte die Mehrfachbestrafung von Unternehmern, forderte dringend Nachverhandlungen beim Handwerkerbonus, der nicht verlängert wird, und will Ergebnisse zur Wirtschaftskammerreform bis April liefern, obwohl das insgesamt eine „Mega-Herausforderung“ sei. Flexible Arbeitszeiten bezeichnete er als notwendig, die „Ablehnung von Freihandel als Bedrohung für unseren Wohlstand“. In diesem Zusammenhang kritisierte der Wirtschaftskammerpräsident den aufkeimenden „Wirtschaftsnationalismus“ und US-Präsident Donald Trump. Gleichzeitig spricht sich Leitl für ein Europa der konzentrischen Kreise aus. „Mit einem Kern der Pioniere, möglicherweise aus dem Euroraum kommend, die eine gemeinsame Währungs- und Wirtschaftspolitik machen.“

Am Rande der Veranstaltung wurde gestern auch ein bevorstehender Wechsel in der Wirtschaftskammer bekannt. Der Unterländer Unternehmer Manfred Pletzer soll beim nächsten Wirtschaftsparlament im April ins Präsidium der Kammer nachrücken. Der bisherige, von der Industriellenvereinigung entsandte Vizepräsident Oswald Mayr wird sich zurückziehen, Pletzer dürfte seinen Platz einnehmen. Er ist auch Wunschkandidat von Kammerpräsident Jürgen Bodenseer (VP). Im Vorjahr war er sogar als Wirtschaftsbundobmann im Gespräch.