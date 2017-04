Wien – Der zu verhandelnde britische EU-Austritt Brexit sorgt auf mehreren Ebenen für Kopfzerbrechen bei den verbleibenden EU-Mitgliedern. Bei den Nettozahlern wie Österreich geht es auch um die Sorge wegen etwaiger Mehrkosten, die sie im nächsten EU-Budget treffen könnten. „Unser Ziel ist es, die Kosten auf ein Minimum, am besten auf null, zu begrenzen“, sagte Bundeskanzler Christian Kern am Mittwoch. Diese Linie habe man in der Bundesregierung zwischen SPÖ und ÖVP festgelegt. Durch den EU-Austritt Großbritanniens könnte der Beitrag Österreichs im EU-Budget um Hunderte Millionen Euro steigen.

Deutsche Wirtschaftsforscher rechnen mit 200 bis etwa 400 Mio. Euro im Jahr. Finanzminister Hans Jörg Schelling lehnte eine höhere Zahlung nach Brüssel bereits ab und fordert, den Wegfall der britischen Nettobeiträge durch Einsparungen zu kompensieren. „Wenn die Einnahmen sinken, wird man die Ausgaben reduzieren müssen. Wir wissen, das sind 14 Mrd. Euro, die uns da fehlen werden“, so Kern. (wer, APA)