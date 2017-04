Von Karin Leitner

Wien – Es war eine ungewöhnliche Aktion. Wie von der TT berichtet, haben Länderpräsidenten gegen den Bundesvorsitzenden Christoph Leitl revoltiert – wegen des Reformpakets für die Institution. Ab 2019 sollen 134 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden. Vier Landeskammerbosse – die Niederösterreicherin Sonja Zwazl, der Wiener Walter Ruck, der Salzburger Conrad Steidl und der Burgenländer Peter Nemetz – konnten Leitls Berechnungen nicht nachvollziehen. Das monierten sie in einem Brief an ihn, in dem sie ihn wissen ließen: Die „Beschlussreife“ sei „derzeit nicht gegeben“. Kenner deuteten das als indirekte Rücktrittsaufforderung.

Am 6. April will Leitl das Sparprogramm im Wirtschaftsparlament absegnen lassen. Das wird ihm nun auch gelingen. Wegen des Protests der Kollegen wurde nämlich neu kalkuliert. Zwazl sagt der Tiroler Tageszeitung: „Es hat inhaltlich offene Fragen gegeben, die haben wir geklärt.“ Leitl sei nicht hinterfragt worden: „Es gab keine personellen Diskussionen.“ Ein Kammermann sagt: Ein Teil von Leitls Entgegenkommen sei, dass die Bundeskammer zwei Ländern finanziell mehr beisteuert, als ursprünglich vorgesehen gewesen ist. Weil die Kammerumlage 2 gesenkt wird, könnten die Kammern von Kärnten und dem Burgenland ohne Solidarbeitrag „ihre Aufgaben nämlich nicht mehr erfüllen“.