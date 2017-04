Wien – Den NEOS geht es bei der Abschaffung oder Eindämmung der „kalten Progression“ nicht schnell genug. Daher richten sie heute im Nationalrat eine „Dringliche Anfrage“ an Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP). Darin wollen Klubchef Matthias Strolz und Kollegen unter anderem wissen, wie viel der Bund bis 2021 durch die „kalte Progression“ einnimmt.

Vermutet wird von den NEOS, dass die im erneuerten Regierungsprogramm angekündigte Eindämmung der „kalten Progression“ erst 2021 Wirkung entfalten wird, für die Pinken zu spät und nicht ausreichend. Argumentiert wird etwa, dass durch die immer größer werdende Steuerbelastung auch der Arbeitsanreiz sinke, vor allem in den unteren Einkommensklassen. Denn nur wenn der Unterschied zwischen dem arbeitsfreien Einkommen und dem Nettoeinkommen groß genug sei, werde der Anreiz zu arbeiten groß genug sein.

Bei den 28 an den Finanzminister gerichteten Fragen fokussieren die NEOS auf die Auswirkungen für die Bevölkerung. So will man etwa wissen, wie hoch die Belastung der Steuerzahler durch die kalte Progression geschätzt wird, die ab 2016 bis 2021 nicht abgegolten wird. Ebenfalls hinterfragt werden die Vorteile, die in den vergangenen Jahren die unterschiedlichen Gebietskörperschaften lukriert hätten.

Schelling glaubt an baldigen Beschluss

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) hat sich in der Beantwortung der „Dringlichen Anfrage“ der NEOS überzeugt gezeigt, dass die Abschaffung der „kalten Progression“ schon demnächst umgesetzt werden kann. Ende April soll ein Entwurf in Begutachtung gehen, vom Nationalrat könnte die Vorlage somit noch im ersten Halbjahr beschlossen werden.

Schon länger war keine Debatte einer „Dringlichen Anfrage“ so emotional begonnen worden. NEOS-Klubchef Matthias Strolz war sichtlich noch ein wenig entrüstet vom Transfer des vormals pinken Abgeordneten Christoph Vavrik zur ÖVP. Als eine Störung der Tonanlage seinen Vortrag zwischenzeitlich unhörbar machte, mutmaßte er wohl nicht ganz ernsthaft, dass hinter diesem „Manipulationsversuch“ VP-Klubchef Reinhold Lopatka - für Strolz „Meister der Intrige“ - stecken könnte.

Einbruch-Sager erregt die Gemüter

Unmut in den schwarzen Reihen erregte der NEOS-Klubchef auch noch, indem er die „kalte Progression“ mit einem Einbruch beim Nachbarn verglich und das Phänomen „kaltes Inkassobüro der SPÖ/ÖVP-Regierung“ nannte. Den Bürgern rief Strolz zu: „Sie werden jährlich um mehr Geld ausgesackelt als das Jahr davor.“

Die SPÖ attackierte er wiederum, weil diese nicht automatisch alle Stufen entlasten wolle, damit davon die Großverdiener nicht profitieren können. Diese seien bei den Sozialdemokraten schon Menschen mit 25.000 Euro Jahreseinkommen, ärgerte sich Strolz.

Der Koalition hielt der NEOS-Chef vor, stets nur zu versprechen und nichts zu halten. Dabei zitierte er etliche Terminpläne zur Abschaffung der „kalten Progression“, die nicht gehalten hatten: „Sie werden es auch diesmal nicht einhalten.“

ÖVP will auch die oberen Stufen entlasten

Davon geht Schelling nicht aus. Der Vorwurf von Strolz gehe ins Leere: „Wir haben geliefert“, verwies er auf den von der ÖVP zuletzt vorgelegten Vorschlag. Nun könnte es sehr schnell gehen, Verhandlungen mit dem Koalitionspartner gebe es laufend.

Zurückgewiesen wurde vom Finanzminister auch, dass die Inflation nicht zur Gänze abgegolten werden soll. Zwar soll es die Rückerstattung erst ab fünf Prozent geben, jedoch würde natürlich auch mehr zurückgegeben, wenn die Inflation in einem Jahr vielleicht kumuliert auf sechs Prozent angewachsen sei.

Klar ist für die ÖVP, dass auch die oberen Stufen entlastet werden müssen. Jener Automatismus, der unten bei den ersten beiden Stufen mit 100 Prozent Kompensation beginnen soll, sollte sich nach oben in einem bestimmten Grad fortsetzen, hatte der Finanzminister schon im Ö1-Morgenjournal klar gestellt. (APA, TT.com)