Brüssel – Die EU-Kommission prüft eine Obergrenze für hohe Barzahlungen. „Ein wesentliches Merkmal von Bargeld ist, dass es anonyme Transaktionen ermöglicht. Diese Anonymität kann missbraucht werden“, schreibt die EU-Kommission auf ihrer Website. Die Möglichkeit von hohen Barzahlungen erleichtere die Geldwäsche und die Terrorismusfinanzierung, da sich Bargeschäfte nur schwer kontrollieren lassen.

Die EU-Kommission hat dazu eine Online-Befragung bis Mai gestartet. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens zur Bargeld-Obergrenze können alle interessierten Bürger den Online-Fragebogen der EU-Kommission ausfüllen. Die Umfrage läuft seit Februar. Die EU-Finanzminister hatten im Februar 2016 die Kommission beauftragt, nötige Schritte für eine Beschränkung von Bargeldzahlungen „durch gewisse Obergrenzen“ zu evaluieren und einen Bericht vorzulegen.

Dagegen gibt es auch Widerstand: Das heimische Finanzministerium sieht die EU- Initiative zur Beschränkung für Barzahlungen „sehr kritisch“. Im Februar 2016 verabschiedete der Nationalrat einen Entschließungsantrag zur Beibehaltung des Bargelds, ohne eine Obergrenze zu nennen. Man halte sich daran.

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ist strikt gegen eine Bargeldabschaffung und eine Obergrenze für Bargeld. „Die Nationalbank bekennt sich uneingeschränkt zum Bargeldgebrauch“, betonte OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny. Die Österreicher seien sehr bargeldaffin. „Ich bin mir sicher, dass wir Bargeld in Österreich auch noch in 50 Jahren haben werden“, so OeNB-Direktor Kurt Pribil.

Das zeigt auch eine Studie der Nationalbank. 55 % der Österreicher greifen demnach auf Scheine und Münzen zurück, selbst wenn eine Kartenzahlung möglich ist. Demgegenüber zahlen 30 % lieber mit Karte. Faktoren wie Alter und Einkommen machen kaum einen Unterschied, vielmehr geht es um persönliche Vorlieben. (APA, TT)