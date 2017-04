Wien – Am morgigen Donnerstag soll im Parlament der Wirtschaftskammer (WKÖ) eine Reform der Kammerorganisation beschlossen werden. Am Tag davor war die Harmonie unter den verschiedenen Fraktionen nicht mehr ganz so groß wie vor rund einem Monat, als sie die Pläne gemeinsam präsentierten. Zuletzt wurden immerhin einige ursprünglich sehr kritische Landeskammern beruhigt.

Dass die Länderkammern beruhigt sind und nun zum Beispiel der Sozialdemokratische SWV seine Kritik verstärkt, dürfte einen Zusammenhang haben. Wie mehrere Fraktionen auf APA-Anfrage bestätigten, hat der ÖVP-Wirtschaftsbund - der hierzu selbst nur auf technische Details verweist - nämlich gewisse Abänderungen im Vergleich zu den präsentierten Pläne vor.

Bei der Reformpräsentation der Pläne durch WKÖ- und ÖVP-Wirtschaftsbundpräsident Christoph Leitl und den Chefs von SWV, Freiheitlicher Wirtschaft (FW) und Liste Industrie war von einer Reduktion des Faktors 10 in der Wirtschaftskammer (Bundeskammer mit neun Länderkammern mit jeweils eigenen Fachorganisationen) die Rede. In der geplanten Abänderung wird dem Vernehmen nach nun der Kammer-Föderalismus aber eigens betont - auch wenn dieser „kooperativ“ ausfallen und somit Einsparungen ermöglichen soll.

Mittwochabend standen noch Gesprächsrunden zwischen den Fraktionen an. Auch Leitl traf APA-Informationen zufolge für Gespräche noch den einen oder anderen Fraktionschef. Der stellvertretende Wirtschaftsbund-Generalsekretär Rene Tritscher betonte im APA-Gespräch jedenfalls, es gehe nur um kleine, technische Abänderungen. „Wir gehen davon aus, dass die präsentierten Vorschläge umgesetzt werden.“ Die Effizienz in den Strukturen sei nach wie vor ein großes Ziel, sagte er auf Nachfragen zum Faktor 10. (APA)