Von Nina Werlberger

Wien, Innsbruck – Wie stabil sind die Banken heute? Wiener Forscher sind bei dieser Frage zu einem ernüchternden Befund gekommen: Weder vor noch nach der Finanzkrise 2008 hat es die Regulierung geschafft, einen Rückgang des Risikos bei den großen Banken zu bewirken. Einer neuen Studie zufolge haben 30 Jahre Bankenregulierung – konkret geht es um die so genannten Basel-Regeln – den Anstieg des Risikos bei den großen Instituten nicht verhindern können – im Gegenteil.

Die Vorschriften, welche die Banken eigentlich sicherer machen sollten, verhinderten einen Risikoabbau nicht. Das Systemrisiko (siehe Box) sei in den vergangenen drei Jahrzehnten sogar immer weiter gestiegen. „Das ist das Gegenteil dessen, was man erreichen wollte“, erklärt Univ.-Prof. Thomas Gehrig im Gespräch mit der TT und spricht von einem beunruhigenden Befund.

Konkret hat Gehrig mit einer Kollegin von der Uni Wien nachgerechnet, wie sich das Risiko der europäischen Riesenbanken wie etwa Deutsche Bank oder UniCredit seit 1988 entwickelt hat. Fazit: Weniger geworden ist es nirgends. Bei den 20 % der größten Banken hat es sich vielmehr stark vergrößert, bei den folgenden 20 % ist es mäßig gestiegen und bei den übrigen Großbanken blieb es in etwa gleich.

Grund dafür sei, dass Großbanken seit 1996 eigene Modelle für die Berechnung ihrer Risiken nützen dürfen, anstatt sich an starre Vorgaben der Aufsicht halten zu müssen. Dies hätten die Banken dazu ausgenützt, um riskantere Geschäfte zu betreiben, sagt Gehrig.

Alle großen Banken hätten auf massive Weise Eigenkapital abgebaut, fand der Professor heraus. Auf der Suche nach Gewinnen wurden Systemrisiken ignoriert, die stillen Kapitalpolster schmolzen. „Regulatoren scheinen übermäßig lax gewesen zu sein, sowohl vor als auch nach der Krise“, heißt es in der Analyse.

Auch die schärferen Regeln, die nach der Krise 2008 geschnürt wurden („Basel III“) und die derzeit umgesetzt werden, führen demnach nicht zu einem nennenswerten Rückgang des Risikos im Bankensektor. Genauso wenig übrigens wie die Eingriffe von EU und EZB – letztere kontrolliert ja seit 2014 die 120 größten Banken in der Eurozone. „Die Bankenunion hat die Rekapitalisierung nicht beschleunigt. Es reicht nicht, eine harte Aufsicht zu haben, sie muss auch eine harte Arbeit machen“, sagt Gehrig.

Statt auf die großen Probleme zu schauen, würde sich die EZB derzeit auf kleinere Banken wie Sparkassen und damit auch auf kleine Risiken konzentrieren, kritisiert der Professor. „Das mag politische Motive haben. Bei den Großen haben sie eine Beißhemmung, da gehen sie nicht wirklich ran“, so Gehrig.

Wie aber müsste dann eine Regulierung aussehen, die greift? Gehrig meint, dass derzeit schon einiges versucht werde, das in die richtige Richtung gehe – etwa indem man Großbanken verpflichtet, mehr Kapital zu halten. „Das Problem ist aber, dass das an der Kultur nichts ändert. Eine Bank wird schauen, dass sie das erfüllt und abhakt. Wenn dann etwas passiert, ruft sie wieder nach dem Steuerzahler.“ Sein Fazit: Banken müssten die „volle Konsequenz für ihr Handeln übernehmen, wenn sie gegen die Wand fahren“. Gescheiterte Business-Modelle sollten nicht künstlich am Leben gehalten werden, fordert er.

Dass große Banken-Pleiten mit dem Argument „too big to fail“ („zu groß, um sie pleitegehen zu lassen“) praktisch immer verhindert werden, hält er für falsch. „Das Argument wird von den Bankenlobbys aufgebausch und instrumentalisiert.“ Auf europäischer Ebene wäre die Restrukturierung einer großen Bank möglich, ist er überzeugt.

Auch Tiroler Experten sehen in Sachen Regulierung noch so einige Baustellen. Der Innsbrucker Finanzmarktexperte Univ.-Prof. Jürgen Huber betont die nach wie vor „enorme Größe“ der größten Banken. Sie seien heute noch dominanter als vor der Krise – und die systemischen Risiken wären so groß wie eh und je. Im Krisenfall werde die Rettung einer großen Bank auch heute „realpolitisch kaum vermeidbar“ sein, meint Huber.

In Europa würden außerdem viele „Zombie-Banken“ existieren, die kein lebensfähiges Geschäftsmodell hätten. Zugleich haben etliche Großbanken viele faule Kredite noch immer nicht abgeschrieben, also noch „einige Leichen im Keller“. Huber sieht allerdings bei den Regulatoren „ehrliche Bemühungen“, Schlupflöcher in den Basel-Regeln zu schließen. Die Kapitalreserven scheinen deutlich höher zu sein als vor der Krise und auch die EZB-Aufsicht sei ein großer Fortschritt. Empfehlen würde er eine nochmalige Aufstockung der Kapitalreserven und eine Aufspaltung von Großbanken. Denn würde jede Bank so weit aufgebröselt, dass keine mehr systemisch wichtig wäre, so wären Bankenpleiten zulässig und auch kein untragbares wirtschaftliches Risiko, meint Huber.

Anders als bei Riesen der Branche sieht die Lage freilich bei den Regionalbanken aus. Ihren Zustand hat die Wiener Studie nicht unter die Lupe genommen. Univ.-Prof. Matthias Bank vom Institut für Banken und Finanzen an der Uni Innsbruck weist darauf hin, dass die österreichischen Institute vielfach anderen Regeln folgen als Großbanken, die an Aktionäre und Dividenden denken müssten. „In der Tendenz stimmt es, dass Regionalbanken stabiler sind – auch wenn es auch hier Schieflagen gibt.“

Die Regulierung ist in Banks Augen keineswegs „wasserdicht“. So gebe es Regulierungen, die dort nicht greifen, wo sie müssen. „Solange Banken kein Eigenkapital vorhalten müssen, wenn sie in italienische oder portugiesische Staatsanleihen investieren, haben wir ein Problem.“ Dabei existierten genügend Bereiche, die sich gar nicht regulieren ließen. Der Experte spricht von einer Spirale: Institute würden stets überlegen, wie sie neue Regeln für sich nützen könnten. „Es ist ein Hase-Igel-Spiel.“ Finanzteilnehmer seien den Regulatoren immer wieder einen Schritt voraus.

Und die Vorschriften für mehr Eigenkapital – helfen diese denn nicht? „Es ist wie mit dem Skifahrer, der sich mit einem Rückenschutz panzert und glaubt, ihm kann nichts passieren“, sagt Matthias Bank. Mehr Eigenkapital erhöhe zwar die Sicherheit, andererseits gingen die Banken in der Folge mehr Risiken ein.