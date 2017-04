Von Serdar Sahin

Wien – Die „Beschäftigungsaktion“ der Regierung für 20.000 ältere Langzeitarbeitslose wirft Fragen in den Gemeinden auf. „Wir hören zwar von der Aktion, aber Details kennen wir nicht“, moniert der Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes, Ernst Schöpf, gegenüber der TT.

Er habe auch den Eindruck, dass auf Ministerebene nicht alle denselben Informationsstand hätten. „Sonst wäre es ja nicht erklärbar, dass der Finanzminister in Richtung Sozialminister sagt, in der Causa gebe es noch so manches zu bereden“, meint Schöpf.

Am 10. Mai soll es ein Treffen mit dem Tiroler AMS-Chef Anton Kern geben. Dort erhofft sich Schöpf mehr Informationen. Vor allem auf die Frage, wer diese 20.000 Menschen beschäftigen soll. „Die Gemeinden oder gibt es da einen anderen Träger?“, fragt sich Schöpf. „Uns wurde gesagt, dass es dazu Näheres gibt. Darauf warten wir.“

Überhaupt findet er, dass die 20.000 Stellen ein ehrgeiziges Ziel seien, wenn man bedenke, dass „wir 73.000 Mitarbeiter in unseren Gemeinden beschäftigen“.

Darüber hinaus sorgt sich Schöpf um die Zeit nach der Aktion (sie ist für zwei Jahre angesetzt): „Immer wenn der Bund etwas startet, dann gibt es eine so genannte Anschubfinanzierung. Nach Ablauf der Aktion bleiben die Gemeinden auf den Kosten sitzen.“ Und fügt mit Blick auf das aktuelle Programm hinzu: „Dann haben wir plötzlich Mitarbeiter da, die wir eigentlich nicht zwingend brauchen.“

Auch aus dem Gemeindeverbund ist ähnliche Kritik zu vernehmen. „Wir können diese Menschen nicht anstellen“, sagt Daniel Kosak vom Gemeindebund. „Das Gemeindedienstrecht ist nicht das flexibelste“, konstatiert er. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) müsste die Betroffenen über AMS-Trägervereine zuteilen.

Zudem „wollen wir nach zwei Jahren diese Menschen nicht rauswerfen, aber wir können auch nicht garantieren, dass wir sie weiterbeschäftigen“, stellt Kosak klar. Zwar hätte der Gemeindebund von Anfang an die Eckpunkte mit der Regierung klargestellt, aber es fehlte an Details, kritisiert auch Kosak.

SPÖ und ÖVP haben im Regierungsprogramm angekündigt, ab Juli 20.000 Jobs für ältere Langzeitarbeitslose in Gemeinden, über gemeinnützige Trägervereine und Unternehmen zu schaffen. Auch das Finanzministerium kritisierte bereits zuvor, dass die Gemeinden in der so genannten „Aktion 20.000“ unter Sozialminister Stöger nicht ausreichend eingebunden wurden.