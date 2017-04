Athen, Hamburg – Griechenlands Premier Alexis Tsipras hat die Umsetzung der vereinbarten weiteren Wirtschaftsreformen an Schuldenerleichterungen geknüpft. Mittelfristige Schuldenerleichterungen, die es Athen ermöglichten, am EZB-Anleihekaufprogramm teilzunehmen, und ein machbarer Kurs in der Budgetpolitik sei die Voraussetzung für die Umsetzung der mit den Gläubigern vereinbarten Maßnahmen, so Tsipras am Sonntag.

Griechenland hatte am Freitag mit den Gläubigern im monatelangen Streit über Reformen die größten Hürden ausgeräumt und damit den Weg für die Auszahlung weiterer Milliardenhilfen geebnet. So sind unter anderem Veränderungen im Pensionssystem vorgesehen.

Der Primärüberschuss - also der Staatshaushalt ohne Zinszahlungen - soll sich 2018 und auch mittelfristig auf 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung belaufen. Unklar ist aber noch, was „mittelfristig“ genau bedeutet. Bei besser als erwarteter Haushaltslage soll die Regierung in Athen dann mehr Spielraum bekommen. (APA, Reuters)