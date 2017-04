Toronto – Eine österreichische Handelsdelegation lotet aktuell die Chancen für die heimische Wirtschaft auf dem kanadischen Markt aus. Anlass ist das baldige vorläufige Inkrafttreten des Handelsabkommens CETA zwischen der EU und Kanada. Österreich erhofft sich davon deutliche Exportzuwächse in das nordamerikanische Land.

Die Chancen dafür dürften tatsächlich nicht schlecht stehen, denn verglichen mit anderen westlichen Demokratien sind die Handelsbeziehungen mit Kanada noch ausbaufähig. Die heimischen Exporte nach Kanada gingen von 2015 auf 2016 um 4,9 Prozent auf 977,1 Mio. Euro zurück. Die Importe brachen um 26,3 Prozent auf 324,6 Mio. Euro ein. Die Austro-Direktinvestitionen beliefen sich 2015 (aktuellste Zahl) auf 882 Mio. Euro. Beschäftigte bei österreichischen Direkt­investitionen in Kanada gibt es mehr als 2500. Etwa Andritz oder Red Bull machen größere Geschäfte in Kanada. Vor allem bei den Lebensmittelexporten gibt es noch Aufholbedarf. Diese beliefen sich zuletzt auf einen Wert von nur rund 15,6 Mio. Euro.

Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter, der die Austro-Delegation nach Kanada anführt, gab kürzlich die Verzehnfachung dieser als Ziel aus. Davon wollen auch Tiroler Produzenten wie der Speckproduzent Handl Tyrol, der Marmeladenhersteller Darbo und die Bergkäserei Zillertal profitieren, die ebenfalls an der Reise teilnehmen. Eine Studie von der kanadischen Kanzlei Dale & Lessmann räumt vor allem österreichischem Käse neben weiteren Lebensmitteln und Wein große Marktchancen im hochpreisigen kanadischen Markt ein. Zu weiteren Produkten, die in Kanada Erfolg versprechen, zählen Marmeladen. Die Tiroler Firma Darbo liefert bereits in den Markt, der 36 Millionen Menschen um­fasst.

Während in Österreich Teile der Zivilgesellschaft über ­CETA besorgt sind und mehr als eine halbe Million Leute ein Volksbegehren gegen CETA­ & Co. unterzeichnet haben, gibt es auch in Kanada gewisse Sorgen. Diese findet man weniger in der Zivilgesellschaft als bei den Milchbauern. Bezogen auf den Milchmarkt, also Geschäfte mit Milchprodukten und Käse, sind kanadische Hersteller, wie manche Experten sagen, weit nervöser als europäische. Grundsätzlich bleibt das von Steuerung geprägte kanadische Milchproduktsystem zwar bestehen. Kanadische Landwirte sorgen sich aber über eine Aufweichung in weiterer Folge nach der CETA-Umsetzung. Auf diese wartet die Berglandmilch-Genossenschaft, zu der auch die Tirol Milch gehört. Auch die Milchgenossenschaft lotet aktuell ihre Marktchancen in Kanada aus.

Die zum Import zugelassene Menge von EU-Produkten wird mit CETA deutlich erhöht. Bisher erfolgte der österreichische Käse-Export nach Kanada über die WTO-Freimenge. Rund 20.000 Tonnen waren pro Jahr möglich. Durch CETA kommt ein eigenes europäisches Importkontingent.

Durch CETA fallen 92 Prozent der Zölle auf Agrarprodukte. Bei allen anderen Produkten über den Agrarbereich hinaus fallen sogar rund 98 Prozent der bisherigen Zölle weg.

Auch die österreichische Industrie erhofft sich deshalb die Ausweitung der Exporte nach Kanada. (APA, ecke)