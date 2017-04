Von Hannes Breustedt, dpa

New York – Obwohl Donald Trump die Wall Street im Wahlkampf heftig kritisierte, zählten die US-Banken an der Börse zunächst zu den größten Profiteuren seiner Präsidentschaft. Das Versprechen, die Steuern zu senken, Konjunkturpakete zu schnüren und den Geldhäusern die nach der letzten Finanzkrise auferlegten Zügel wieder abzunehmen, entfachte Euphorie bei Anlegern. Inzwischen kommen jedoch zunehmend Zweifel an den Erfolgsaussichten dieser Pläne auf.

Die „Trump-Rally“ katapultierte die Aktienkurse großer US-Banken wie Goldman Sachs oder Bank of America nach der Wahl in die Höhe. Der Börsen-Boom dürfte sich auch bei den Bilanzen für das erste Quartal positiv bemerkbar machen. Die Banken profitieren vom regen Handel mit Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen. An diesem Donnerstag legen JPMorgan sowie Rivale Citigroup und Wells Fargo ihre Zahlen vor. Die Erwartungen sind hoch. Das Analysehaus Factset erwartet im Jahresvergleich einen zwölfprozentigen Gewinnanstieg im Finanzsektor.

„Lasche Regeln erhöhen die Risiken“

Die Ratingagentur Standard & Poor‘s schürt auch für den Rest des Jahres Hoffnungen bei Anlegern: Eine „regulatorische Entspannung“ könne die Profitabilität der Banken erhöhen, wovon Aktionäre profitieren würden. Die Kehrseite: Laschere Regeln dürften auch das Risiko an den Märkten wieder steigern, warnen die Bonitätsprüfer. Mittlerweile ist die große Trump-Party bei den Finanzwerten aber ohnehin ins Stocken geraten, wenngleich aus einem anderen Grund.

Börsianer fürchten weniger steigende Risiken, sie werden vielmehr skeptisch, ob und wann Trump seine großen Versprechen überhaupt erfüllen kann. Das Scheitern der Gesundheitsreform holte die Finanzwelt auf den Boden der Realität zurück. Nun stellt man sich die Frage, ob der selbst ernannte Weltklasse-“Dealmaker“ im Weißen Haus imstande ist, bei seinen anderen Ankündigungen wie Steuerreform und Banken-Entfesselung die gewünschten Ergebnisse zu liefern.

Goldman Sachs im Weißen Haus

Anfang Februar hatte Trump per Dekret angeordnet, die Gesetzesreform Dodd-Frank Act auf den Prüfstand zu stellen. Es ist kein Geheimnis, dass der Präsident von den Regeln, mit denen Banken nach der Finanzkrise 2008 in die Schranken verwiesen werden sollten, nicht viel hält. Trump hat in seiner Regierung Ex-Investmentbanker wie Finanzminister Steven Mnuchin oder Spitzenberater Gary Cohn um sich geschart, beide waren früher für Goldman Sachs tätig.

Hauptargument, die Regeln wieder zu lockern, ist eine angeblich zu schwache Kreditvergabe der Banken, die nach Ansicht des Präsidenten zu viel Kapital als Risikopuffer vorhalten müssen. „So viele Freunde von mir, die schöne Unternehmen hatten, können kein Geld leihen“, klagt Trump. Daten der Notenbank zeigen indes, dass die Kreditvergabe in den letzten drei Jahren um fast sieben Prozent zugelegt hat.

Die „Axt“ an Dodd-Frank legen

Ob die Trump-Regierung wirklich wie beabsichtigt die Axt an Dodd-Frank anlegen kann, bleibt abzuwarten. Die Deregulierung der Finanzmärkte dürfte zwar leichter fallen als das Mammutprojekt Steuerreform. Bei der US-Notenbank etwa kann Trump den Posten des Bankenaufsehers neu besetzen, nachdem mit Daniel Tarullo ein einflussreicher Gegenspieler seinen Rücktritt eingereicht hat. Ähnlich sieht es an der Spitze der Börsenaufsicht SEC aus.

Dennoch zweifeln Experten an tiefgreifenden Änderungen. „Trotz der Position des Weißen Hauses ist es unwahrscheinlich, dass der Kongress den Großteil von Dodd-Frank zurücknimmt“, meint Experte Robert Pozen von der Washingtoner Denkfabrik Brookings. Denn dafür seien 60 Stimmen im Senat nötig - die Republikaner hätten aber nur 52. In den letzten Wochen setzte auch an der Börse Ernüchterung ein - die Aktien der großen US-Banken gerieten unter Druck.