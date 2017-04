Innsbruck – In der Industriellenvereinigung Tirol (IV) kommt es im Zuge der Ordentlichen Vollversammlung Anfang Mai zum Wechsel in der Geschäftsführung. Nach zehn Jahren als Geschäftsführer verlässt Josef Lettenbichler die IV. Seine Nachfolge tritt Eugen Stark an, seines Zeichens Partner in der Tiroler PR- und Marketingagentur „P8 Marketing“.

Laut Aussendung der IV am Donnerstag, wolle sich Lettenbichler in Zukunft vor allem seiner Funktion als Abgeordneter zum Nationalrat konzentrieren. Sein Aufgabenfeld in Wien sei in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Nach der Funktion des ÖVP-Industriesprechers habe er in der laufenden Legislaturperiode zusätzlich noch die Energiesprecher-Funktion übernommen: „Gerade die anstehenden Gesetzesnovellen im Energiebereich erfordern ein immer stärkeres Engagement, nicht nur in Wien, sondern auch im Hinblick auf die kommende Nationalratswahl in meinem Wahlkreis Kitzbühel/Kufstein.“ Er wollte, so Lettenbichler in der Aussendung, schon seit längerer Zeit die beiden Aufgabenfelder entflechten und konnte jetzt im Einvernehmen mit der IV-Führung den Wechsel durchführen.

Mit Anfang Mai wird nun Eugen Stark die Geschäftsführung der IV Tirol übernehmen. Stark ist Jurist und war zuvor fast zwanzig Jahre bei der Landwirtschaftskammer Tirol in leitender Position tätig, zuletzt als stellvertretender Kammerdirektor.

Der IV unterstütze auch „nachdrücklich“ die Kandidatur Lettenbichlers für die nächste Nationalratswahl, so IV-Präsident Christoph Swarovski in der Aussendung. Für die IV sei es wichtig auch weiterhin eine starke Achse zwischen der politischen Vertretung und der industriellen Interessensvertretung zu haben.

Swarovsik zeigte sich „froh, einen erfahrenen und fachlich kompetenten“ Nachfolger für den scheidenden Geschäftsführer gefunden zu haben. (TT.com)