Von Alexandra Plank

Alpbach – Es war ein ungewohntes Bild, das sich bei der Pressekonferenz anlässlich des Bäuerinnentages in Alpach und der Tagung „Frauen in Bergregionen“ dem Betrachter bot. Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter umzingelt von lauter Frauen. „Wir Bäuerinnen haben schon viel erreicht, aber wir sind noch zu wenig als Funktionärinnen und Rednerinnen sichtbar“, bilanzierte Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann – sie vertritt die Interessen von 130.000 österreichischen Landwirtinnen – die Ergebnisse der Bäuerinnen-Befragung 2016. Nur 19 Prozent der Kammerräte sind Frauen, die Bäuerinnen haben eine Charta zur Gleichbehandlung erarbeitet und pochen auf mindestens 30 Prozent Frauenanteil in den Kammern.

Positiv wurde indes hervorgehoben, dass die partnerschaftliche Betriebsführung mittlerweile die Regel ist (76 Prozent setzen auf gemeinsame Entscheidungen) und die Männer sich vermehrt um Kindererziehung, Haushalt und Pflege von Familienmitgliedern kümmern. Auffällig ist auch, dass die Bäuerinnen der neuen Generationen wesentlich besser gebildet sind. In Zahlen verfügen mittlerweile 34 Prozent über Matura oder Uni-Abschluss, 2006 waren es lediglich 13 Prozent. Zudem nimmt der Nebenerwerb bei den Bäuerinnen zu. 37 Prozent sind außerhalb des Betriebes in vielfältigen Berufen tätig, teils wegen der Unabhängigkeit, teils aus finanzieller Notwendigkeit.

Rupprechter unterstrich, dass ohne Bäuerin kein Hof geschaukelt werden kann, insbesondere in den Bergregionen. Der Minister ist auch Vorsitzender der Alpenkonvention. 25 Prozent der globalen landwirtschaftlichen Flächen entfallen auf Gebirgsregionen. Einmal mehr hielt Rupprechter ein Plädoyer für mehr Regionalisierung und geißelte die vielfach geforderte Urbanisierung der Alpenregionen als „Irrweg“. Derzeit arbeite sein Ministerium an einem Masterplan für den ländlichen Raum. Ergebnisse sollen im Juni präsentiert werden. Bildung und Mobilität, aber auch die digitale Versorgung und ein umfassendes Angebot an Kinderbetreuung seien nötig. „Hier gilt es, so manches Rollenbild zu hinterfragen“, ist sich Rupprechter sicher. Die Verbesserung der Lebensbedingungen für Frauen sei eine Säule des Masterplans. Die Landflucht sitze den Bauern im Nacken, so Rupprechter. Laut Prognosen könnten strukturschwache Regionen bis 2030 rund zehn Prozent ihrer Bevölkerung an die Städte verlieren.

In Nepal sei die Situation bereits dramatisch, schilderte Tshering Sherpa, Koordinatorin für Frauenprojekte in der Himalaya-Region. „Die Männer gehen weg, die Frauen bleiben zurück. Sie arbeiten sehr hat, bis zu 16 Stunden pro Tag und haben keine Chance, dass sich ihr Leben verbessert.“ Sherpa tritt dafür ein, dass die Frauen in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden und man den Bauernfamilien Perspektiven bietet.

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen wiederum betrachtet Bergregionen unter dem Blickwinkel des Klimawandels. „In Peru, Nepal und Uganda werden Frauenprojekte durchgeführt“, berichtete Musonda Mumba, die dafür verantwortlich zeichnet. „Es zeigt sich, dass in all diesen Ländern der Zugang zur Bildung für Frauen sehr schwierig ist“, sagt die gebürtige Nigerianerin. Während der Tagung habe sie festgestellt, dass die Landflucht nicht nur in Afrika, Nepal und Lateinamerika ein massives Problem sei, sondern auch in Europa. Um die Situation der Frauen zu verbessern, sei es nötig, diesen auch beizubringen, dass man nicht nur zupacken muss, „sondern auch einmal frische Luft braucht“.